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Зинченко сделал ассист на четвёртый гол Ман Сити против Ньюкасла и начал пятую результативную атаку
Продуктивный матч для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский универсал "Манчестер Сити" Александр Зинченко записал на свой счёт результативную передачу в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед".
Александр принял участие в атаке "горожан", которая развивалась по его левому флангу. Грилиш протянул мяч и сделал пас чуть назад, а Зинченко отпасовал во вратарскую, где передачу уже ждал Фил Фоден.
Уже через несколько минут Зинченко принял участие и в пятом голе своей команды. После свободного удара от ворот "Ньюкасла" украинец выиграл верховую борьбу в середине поля, начав, таким образом, ещё одну результативную атаку на ворота соперника.
Свисток арбитра
В текущем розыгрыше АПЛ на счету Зинченко 12 матчей и три результативных передачи.
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