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Зинченко сделал ассист на четвёртый гол Ман Сити против Ньюкасла и начал пятую результативную атаку

Англия
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Продуктивный матч для украинца

Зинченко сделал ассист на четвёртый гол Ман Сити против Ньюкасла и начал пятую результативную атаку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский универсал "Манчестер Сити" Александр Зинченко записал на свой счёт результативную передачу в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед".

Александр принял участие в атаке "горожан", которая развивалась по его левому флангу. Грилиш протянул мяч и сделал пас чуть назад, а Зинченко отпасовал во вратарскую, где передачу уже ждал Фил Фоден.

Уже через несколько минут Зинченко принял участие и в пятом голе своей команды. После свободного удара от ворот "Ньюкасла" украинец выиграл верховую борьбу в середине поля, начав, таким образом, ещё одну результативную атаку на ворота соперника.

Свисток арбитра зафиксировал итоговый счёт 5:0 в пользу "Сити".

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Зинченко 12 матчей и три результативных передачи.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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