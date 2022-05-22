Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний тур АПЛ: на кону победа в чемпионате, Лига чемпионов, еврокубки и вылет
Восемь команд имеют турнирные задачи
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ровно десять лет назад гол Серхио Агуэро на 93:20 минуте матча с КПР принес "Манчестер Сити" первый чемпионский титул в новой эре.
Победа в своем матче в любом случае делала "Сити" чемпионом, но команда Роберто Манчини добыла золотые медали самым драматическим образом.
Всего в истории Премьер-лиги вопрос с чемпионством в последнем туре решался восемь раз. Плохие новости для "Ливерпуля" – команда-лидер ни разу не отдавала первое место.
"Манчестер Сити" трижды оставлял все вопросы на последний тур и трижды побеждал. "Ливерпуль" дважды становился вице-чемпионом – в сезонах 2013/14 и в 2018/19, уступая именно "Сити".
"Ливерпуль" уже выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а через неделю сыграет в финале Лиги чемпионов. Для "Сити" Премьер-лига может быть единственным трофеем в сезоне. После назначения Гвардиолы "Манчестер Сити" всегда побеждал в последнем туре АПЛ. Возможно Стивену Джеррарду, Филиппе Коутиньо и Дэнни Ингзу (все – бывшие игроки "Ливерпуля") удастся переломить эту тенденцию.
При каком раскладе возможна ничья? "Сити" нужно проиграть "Астон Вилле" 0:6, а "Ливерпуль" сыграть 5:5 с "вулвз".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|6
|3
|96-24
|+72
|90
|2
|"Ливерпуль"
|37
|27
|8
|2
|91-25
|+66
|89
"Тоттенхэм" и "Арсенал" не первый раз в своей истории определяют последнего участника Лиги чемпионов. В сезоне 2005/06 случился знаменитый "Лазанья-гейт", когда десять игроков "шпор" отравились перед игрой последнего тура с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" проиграл 1:2, а "Арсенал" выиграл у "Уигана" (4:2). В сезоне 2012/13 у "Тоттенхэма" был отрыв в семь очков от "Арсенала" за девять туров до финиша, но "шпоры" его растеряли.
Интересно, что перед игрой с "Бернли" в прошлом туре у четырех игроков "Тоттенхэма" были отравления, на этой недели плохо себя чувствовал по указанной причине и Харри Кейн. Но как бы там не было, "шпорам" нужно будет очень постараться, чтобы уступить "Арсеналу" четвертое место. Команда Антонио Конте играет с последним в лиге "Норвичем" и ее устроит ничья.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|"Тоттенхэм"
|37
|21
|5
|11
|64-40
|+24
|68
|5
|"Арсенал"
|37
|21
|3
|13
|56-47
|+9
|66
Будущий тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг уже прибыл в Англию и с трибун "Селхерст Парк" будет смотреть за последним матчем МЮ в сезоне. Команда Ральфа Рагника бесславно завершает сезон: всего три победы в последних 11 турах, в выездных матчах – пять подряд поражений.
В последний раз "Юнайтед" играл седьмого мая, уступив в гостях "Брайтону" 0:4. Все в МЮ как можно скорее хотят завершения провального сезона и это может сыграть на руку "Вест Хэму". Ничья или поражение "Манчестер Юнайтед" при победе "хаммерс" выведут в Лигу Европы именно команду Дэвида Мойеса. Седьмому месту достанется Лига конференций.
- "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"
- "Брайтон" – "Вест Хэм"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|16
|8
|13
|59-48
|+11
|56
Драматической победой над "Кристал Пэлас" в перенесенном матче "Эвертон" обезопасил себя от вылета перед последним туром. Хотя "Бернли" и "Лидс" требуют тщательно проверить финансы "ирисок", вряд ли команда Фрэнка Лэмпарда, если какие-то нарушения будут найдены, получит наказание в виде снятия очков.
У "Бернли" и "Лидса" равное количество очков перед последним туром, но у ланкаширцев значительное преимущество в разнице мячей. И "Бернли" и "Лидс" уволили по ходу сезонов тренеров, которые определяли лицо клуба. И если работа Майкла Джексона, заменившего Шона Дайча, пока вызывает только положительные впечатления (три победы, две ничьи, два поражения, 1.57 очка за матч), то Джесси Марш в "Лидсе" результатами (три победы, три ничьи, пять поражений, 1.09 очка за матч) и игрой команды на поле, свои комментариями вне его, пока у местных фанов вызывает скорее только отторжение. Но сложно себе представить тренера, которому сразу удалось бы влюбить в себя болельщиков после Марсело Бьелсы.
"Лидс", пропускающих много после стандартов (18 голов, второй с конца показатель в лиге), будет играть против мастеров этого элемента игры "Брентфорда" (15 голов, больше только у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"). Не самый простой соперника и у "Бернли" – "Ньюкасл" может завершить сезон в первой десятке, это сама по себе тоже очень хорошая цель.
- "Бернли" – "Ньюкасл"
- "Брентфорд" – "Лидс"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|16
|"Эвертон"
|37
|11
|6
|20
|42-61
|-19
|39
|17
|"Бернли"
|37
|7
|14
|16
|33-51
|-18
|35
|18
|"Лидс Юнайтед"
|37
|8
|11
|18
|40-78
|-38
|35
|19
|"Уотфорд"
|37
|6
|5
|26
|33-75
|-42
|23
|20
|"Норвич Сити"
|37
|5
|7
|25
|23-79
|-56
|22
Все матчи 38-го тура АПЛ состояться сегодня в 18:00.
Популярное сейчас
- Гвардиола или Клопп? Сегодня решится судьба титула чемпиона АПЛ
- В прошлом году противостоял Шахтеру. Динамо узнало имя еще одного потенциального соперника в третьем раунде отбора ЛЧ
- Даниил Игнатенко отдал третий ассист за Бордо
- Эвертон - Кристал Пэлас 3:2. Обзор матча и видео голов
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО