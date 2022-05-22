Последний тур АПЛ: на кону победа в чемпионате, Лига чемпионов, еврокубки и вылет

Ровно десять лет назад гол Серхио Агуэро на 93:20 минуте матча с КПР принес "Манчестер Сити" первый чемпионский титул в новой эре.

Победа в своем матче в любом случае делала "Сити" чемпионом, но команда Роберто Манчини добыла золотые медали самым драматическим образом.

Всего в истории Премьер-лиги вопрос с чемпионством в последнем туре решался восемь раз. Плохие новости для "Ливерпуля" – команда-лидер ни разу не отдавала первое место.

"Манчестер Сити" трижды оставлял все вопросы на последний тур и трижды побеждал. "Ливерпуль" дважды становился вице-чемпионом – в сезонах 2013/14 и в 2018/19, уступая именно "Сити".

"Ливерпуль" уже выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а через неделю сыграет в финале Лиги чемпионов. Для "Сити" Премьер-лига может быть единственным трофеем в сезоне. После назначения Гвардиолы "Манчестер Сити" всегда побеждал в последнем туре АПЛ. Возможно Стивену Джеррарду, Филиппе Коутиньо и Дэнни Ингзу (все – бывшие игроки "Ливерпуля") удастся переломить эту тенденцию.

При каком раскладе возможна ничья? "Сити" нужно проиграть "Астон Вилле" 0:6, а "Ливерпуль" сыграть 5:5 с "вулвз".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 28 6 3 96-24 +72 90 2 "Ливерпуль" 37 27 8 2 91-25 +66 89

"Тоттенхэм" и "Арсенал" не первый раз в своей истории определяют последнего участника Лиги чемпионов. В сезоне 2005/06 случился знаменитый "Лазанья-гейт", когда десять игроков "шпор" отравились перед игрой последнего тура с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" проиграл 1:2, а "Арсенал" выиграл у "Уигана" (4:2). В сезоне 2012/13 у "Тоттенхэма" был отрыв в семь очков от "Арсенала" за девять туров до финиша, но "шпоры" его растеряли.

Интересно, что перед игрой с "Бернли" в прошлом туре у четырех игроков "Тоттенхэма" были отравления, на этой недели плохо себя чувствовал по указанной причине и Харри Кейн. Но как бы там не было, "шпорам" нужно будет очень постараться, чтобы уступить "Арсеналу" четвертое место. Команда Антонио Конте играет с последним в лиге "Норвичем" и ее устроит ничья.

# Команда И В Н П М РМ О 4 "Тоттенхэм" 37 21 5 11 64-40 +24 68 5 "Арсенал" 37 21 3 13 56-47 +9 66

Будущий тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг уже прибыл в Англию и с трибун "Селхерст Парк" будет смотреть за последним матчем МЮ в сезоне. Команда Ральфа Рагника бесславно завершает сезон: всего три победы в последних 11 турах, в выездных матчах – пять подряд поражений.

В последний раз "Юнайтед" играл седьмого мая, уступив в гостях "Брайтону" 0:4. Все в МЮ как можно скорее хотят завершения провального сезона и это может сыграть на руку "Вест Хэму". Ничья или поражение "Манчестер Юнайтед" при победе "хаммерс" выведут в Лигу Европы именно команду Дэвида Мойеса. Седьмому месту достанется Лига конференций.

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

"Брайтон" – "Вест Хэм"

# Команда И В Н П М РМ О 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 37 16 8 13 59-48 +11 56

Драматической победой над "Кристал Пэлас" в перенесенном матче "Эвертон" обезопасил себя от вылета перед последним туром. Хотя "Бернли" и "Лидс" требуют тщательно проверить финансы "ирисок", вряд ли команда Фрэнка Лэмпарда, если какие-то нарушения будут найдены, получит наказание в виде снятия очков.

У "Бернли" и "Лидса" равное количество очков перед последним туром, но у ланкаширцев значительное преимущество в разнице мячей. И "Бернли" и "Лидс" уволили по ходу сезонов тренеров, которые определяли лицо клуба. И если работа Майкла Джексона, заменившего Шона Дайча, пока вызывает только положительные впечатления (три победы, две ничьи, два поражения, 1.57 очка за матч), то Джесси Марш в "Лидсе" результатами (три победы, три ничьи, пять поражений, 1.09 очка за матч) и игрой команды на поле, свои комментариями вне его, пока у местных фанов вызывает скорее только отторжение. Но сложно себе представить тренера, которому сразу удалось бы влюбить в себя болельщиков после Марсело Бьелсы.

"Лидс", пропускающих много после стандартов (18 голов, второй с конца показатель в лиге), будет играть против мастеров этого элемента игры "Брентфорда" (15 голов, больше только у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"). Не самый простой соперника и у "Бернли" – "Ньюкасл" может завершить сезон в первой десятке, это сама по себе тоже очень хорошая цель.

"Бернли" – "Ньюкасл"

"Брентфорд" – "Лидс"

# Команда И В Н П М РМ О 16 "Эвертон" 37 11 6 20 42-61 -19 39 17 "Бернли" 37 7 14 16 33-51 -18 35 18 "Лидс Юнайтед" 37 8 11 18 40-78 -38 35 19 "Уотфорд" 37 6 5 26 33-75 -42 23 20 "Норвич Сити" 37 5 7 25 23-79 -56 22

Все матчи 38-го тура АПЛ состояться сегодня в 18:00.