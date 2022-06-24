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Просто хочет играть. Самый дорогой вратарь в истории не исключает ухода из Челси
Его можно понять
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Вратарь Кепа Аррисабалага, который в последних двух сезонах сидит в запасе "Челси", не исключает смены клуба.
"Я играю за большой клуб. Вскоре поговорю с тренером и примем решение касательно моего будущего. Буду с ним честен, ведь мне нужно играть чаще", - заявил Кепа.
Kepa on his Chelsea future: “I'm at a very big club. I will talk to the coach and we will decide, but with the clear message that I want to play more”, tells @marca. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022
Thomas Strakosha, one of the main options to replace Kepa for Chelsea as revealed 10 days ago.
Летом 2018-го "Челси" заплатил за Аррисабалагу 80 миллионов евро. Два года испанец был основным кипером, однако после проиграл конкуренцию Менди. В прошлой кампании он отыграл лишь 15 игр, пропустив десять голов.
Ранее сообщалось, что Кепу может
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