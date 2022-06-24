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Просто хочет играть. Самый дорогой вратарь в истории не исключает ухода из Челси

Англия
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Просто хочет играть. Самый дорогой вратарь в истории не исключает ухода из Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь Кепа Аррисабалага, который в последних двух сезонах сидит в запасе "Челси", не исключает смены клуба.

"Я играю за большой клуб. Вскоре поговорю с тренером и примем решение касательно моего будущего. Буду с ним честен, ведь мне нужно играть чаще", - заявил Кепа.

Летом 2018-го "Челси" заплатил за Аррисабалагу 80 миллионов евро. Два года испанец был основным кипером, однако после проиграл конкуренцию Менди. В прошлой кампании он отыграл лишь 15 игр, пропустив десять голов.

Ранее сообщалось, что Кепу может подписать французский клуб.

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В статье: Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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