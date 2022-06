Просто хочет играть. Самый дорогой вратарь в истории не исключает ухода из Челси

Вратарь Кепа Аррисабалага, который в последних двух сезонах сидит в запасе "Челси", не исключает смены клуба.

"Я играю за большой клуб. Вскоре поговорю с тренером и примем решение касательно моего будущего. Буду с ним честен, ведь мне нужно играть чаще", - заявил Кепа.

Kepa on his Chelsea future: “I'm at a very big club. I will talk to the coach and we will decide, but with the clear message that I want to play more”, tells @marca. ???? #CFC



Thomas Strakosha, one of the main options to replace Kepa for Chelsea as revealed 10 days ago.