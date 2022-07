Тренировки до потери сознания: Конте и “морпех” муштруют игроков Тоттенхэма на сборе в Корее

Когда некоторые игроки “Ювентуса” пожаловались на тренировки Андреа Пирло, вскоре после его назначения тренером “бьянконери”, Маэстро нашел что ответить: “Меня это не волнует. Если бы они видели, что мы делали с Конте, они бы покончили с собой”.

Прошло много лет, но Конте не меняется. 52-летний специалист проводит первый предсезонный сбор в качестве тренера “Тоттенхэма” и с первых же дней всерьез занялся физической формой своих футболистов. В воскресенье днем “шпоры” прибыли в Южную Корею и в первые 24 часа уже провели три тренировочных сессии.

Первый раз игроки “Тоттенхэма” пощупали газон стадиона “Seoul World Cup” сразу после прилета в местный аэропорт, затем команда провела легкое занятие в понедельник утром, но самое интересное футболистов “Тоттенхэма” ожидало в понедельник вечером на открытой тренировке, которую посетили 6000 фанов и корреспонденты английских СМИ.

После разминки и некоторой работы с мячом, игроки разделились на две команды и выполняли различные игровые упражнения: игра с одними воротами, на узком поле, в два касания, и так далее.

Затем команда приступила к спринт тренировкам под руководством фитнес тренера Джан Пьеро Ветроне, получившего прозвище “морпех” за свои жесткие методы.

Стоит заметить, что тренировка проходила при тридцатиградусной жаре и повышенной влажности. Для Харри Кейна и Сона Хын Мина, которые вернулись в расположение команды позже из-за матчей сборных, это были первые полноценные тренировки.

Тяжелые нагрузки и особые погодные условия первыми ударили именно по Кейну. Форвард “шпор” упал на поле во время тренировки, его стошнило и только после консультаций с медицинским штабом и короткой передышки с холодным полотенцем на шее, Кейн вернулся в общую группу.

Вынужденно приостанавливали упражнения также Сон, Моура, Биссума и другие.

Brutal training sessions under Conte. The players are being put through repeated full pitch runs after two hours of training. Players dropping out, feeling the heat and pace, before rejoining the group. Kane and Son among those feeling the pace, collapsing and then rejoining. pic.twitter.com/AOhSDvwAMS