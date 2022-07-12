Тренировки до потери сознания: Конте и “морпех” муштруют игроков Тоттенхэма на сборе в Корее

Когда некоторые игроки “Ювентуса” пожаловались на тренировки Андреа Пирло, вскоре после его назначения тренером “бьянконери”, Маэстро нашел что ответить: “Меня это не волнует. Если бы они видели, что мы делали с Конте, они бы покончили с собой”.

Прошло много лет, но Конте не меняется. 52-летний специалист проводит первый предсезонный сбор в качестве тренера “Тоттенхэма” и с первых же дней всерьез занялся физической формой своих футболистов. В воскресенье днем “шпоры” прибыли в Южную Корею и в первые 24 часа уже провели три тренировочных сессии.

Первый раз игроки “Тоттенхэма” пощупали газон стадиона “Seoul World Cup” сразу после прилета в местный аэропорт, затем команда провела легкое занятие в понедельник утром, но самое интересное футболистов “Тоттенхэма” ожидало в понедельник вечером на открытой тренировке, которую посетили 6000 фанов и корреспонденты английских СМИ.

После разминки и некоторой работы с мячом, игроки разделились на две команды и выполняли различные игровые упражнения: игра с одними воротами, на узком поле, в два касания, и так далее.

Затем команда приступила к спринт тренировкам под руководством фитнес тренера Джан Пьеро Ветроне, получившего прозвище “морпех” за свои жесткие методы.

No hard feelings, Gian Piero ???? pic.twitter.com/IvwC1rLGso — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 12, 2022

Стоит заметить, что тренировка проходила при тридцатиградусной жаре и повышенной влажности. Для Харри Кейна и Сона Хын Мина, которые вернулись в расположение команды позже из-за матчей сборных, это были первые полноценные тренировки.

Тяжелые нагрузки и особые погодные условия первыми ударили именно по Кейну. Форвард “шпор” упал на поле во время тренировки, его стошнило и только после консультаций с медицинским штабом и короткой передышки с холодным полотенцем на шее, Кейн вернулся в общую группу.

Вынужденно приостанавливали упражнения также Сон, Моура, Биссума и другие.

Brutal training sessions under Conte. The players are being put through repeated full pitch runs after two hours of training. Players dropping out, feeling the heat and pace, before rejoining the group. Kane and Son among those feeling the pace, collapsing and then rejoining. pic.twitter.com/AOhSDvwAMS — Alasdair Gold (@AlasdairGold) July 11, 2022

“Все на стадионе могли почувствовать истощение игроков “шпор”, их полное бессилие, желание все это закончить”.

“Как и в случае с быстрой и эффективной работой на трансферном рынке, все это производит впечатление гладкой, точной операции. Конте не хочет ничего оставлять на волю случая, его команда должна быть подготовленнее и выносливее своих соперников в следующем сезоне”, – пишет Чарли Эклешейр для The Athletic.

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Закончилось двухчасовая тренировка бегом – 42 круга по стадиону. Таким игрокам как Кейн и Сон, которые присоединились к команде позже, было разрешено пробежать 30 кругов. В лидерах 42-круговой группы были Трой Пэрротт, Брайан Хиль, Дэвинсон Санчес и Папе Матар Сарр.

Несмотря на полную усталость и изнеможение, футболисты нашли в себе силы поприветствовать болельщиков на трибунах после окончания занятия.

???? Hard work, but that’s what pre-season is for. pic.twitter.com/sPvxwQOYvB — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 11, 2022

Свой первый матч в Южной Корее “Тоттенхэм” проведет завтра, 13 июля, против сборной всех звезд K-лиги. 16 июля “шпоры” встретятся с “Севильей”.