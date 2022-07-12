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Тренировки до потери сознания: Конте и “морпех” муштруют игроков Тоттенхэма на сборе в Корее

Англия
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Харри Кейну и Сон Хын Мину было плохо во время упражнений

Тренировки до потери сознания: Конте и “морпех” муштруют игроков Тоттенхэма на сборе в Корее

Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда некоторые игроки “Ювентуса” пожаловались на тренировки Андреа Пирло, вскоре после его назначения тренером “бьянконери”, Маэстро нашел что ответить: “Меня это не волнует. Если бы они видели, что мы делали с Конте, они бы покончили с собой”.

Прошло много лет, но Конте не меняется. 52-летний специалист проводит первый предсезонный сбор в качестве тренера “Тоттенхэма” и с первых же дней всерьез занялся физической формой своих футболистов. В воскресенье днем “шпоры” прибыли в Южную Корею и в первые 24 часа уже провели три тренировочных сессии.

Первый раз игроки “Тоттенхэма” пощупали газон стадиона “Seoul World Cup” сразу после прилета в местный аэропорт, затем команда провела легкое занятие в понедельник утром, но самое интересное футболистов “Тоттенхэма” ожидало в понедельник вечером на открытой тренировке, которую посетили 6000 фанов и корреспонденты английских СМИ.

После разминки и некоторой работы с мячом, игроки разделились на две команды и выполняли различные игровые упражнения: игра с одними воротами, на узком поле, в два касания, и так далее.

Затем команда приступила к спринт тренировкам под руководством фитнес тренера Джан Пьеро Ветроне, получившего прозвище “морпех” за свои жесткие методы.

Стоит заметить, что тренировка проходила при тридцатиградусной жаре и повышенной влажности. Для Харри Кейна и Сона Хын Мина, которые вернулись в расположение команды позже из-за матчей сборных, это были первые полноценные тренировки.

Тяжелые нагрузки и особые погодные условия первыми ударили именно по Кейну. Форвард “шпор” упал на поле во время тренировки, его стошнило и только после консультаций с медицинским штабом и короткой передышки с холодным полотенцем на шее, Кейн вернулся в общую группу.

Вынужденно приостанавливали упражнения также Сон, Моура, Биссума и другие.

“Все на стадионе могли почувствовать истощение игроков “шпор”, их полное бессилие, желание все это закончить”.

“Как и в случае с быстрой и эффективной работой на трансферном рынке, все это производит впечатление гладкой, точной операции. Конте не хочет ничего оставлять на волю случая, его команда должна быть подготовленнее и выносливее своих соперников в следующем сезоне”, – пишет Чарли Эклешейр для The Athletic.

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Закончилось двухчасовая тренировка бегом – 42 круга по стадиону. Таким игрокам как Кейн и Сон, которые присоединились к команде позже, было разрешено пробежать 30 кругов. В лидерах 42-круговой группы были Трой Пэрротт, Брайан Хиль, Дэвинсон Санчес и Папе Матар Сарр.

Несмотря на полную усталость и изнеможение, футболисты нашли в себе силы поприветствовать болельщиков на трибунах после окончания занятия.

Свой первый матч в Южной Корее “Тоттенхэм” проведет завтра, 13 июля, против сборной всех звезд K-лиги. 16 июля “шпоры” встретятся с “Севильей”.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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