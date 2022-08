Причина – Энфилд. Зачем Артета принес колонки на тренировку Арсенала перед игрой с Ливерпулем

В Сети появился отрывок из документального фильма "All or nothing" от компании Amazon, очередными героями серии стали футболисты лондонского "Арсенала". В рамках фрагмента можно увидеть, как менеджер Микель Артета решил принести на тренировку большие колонки, чтобы громко включить "You'll Never Walk Alone".

Дело было перед выездной игрой с "Ливерпулем" в прошлом сезоне. Идея испанского специалиста заключалась в том, чтобы "пушкари" смогли как можно лучше адаптироваться к пугающей (для гостей) атмосфере на "Энфилде".

