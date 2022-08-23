Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ещё один вингер. Челси предложит 60 миллионов фунтов за Гордона
У англичан тоже есть свой Гордон
Фото: twitter.com/Everton
"Челси" готов сделать третье предложение о трансфере вингера "Эвертона" Энтони Гордона, сообщает Daily Mail. "Синие" собираются выложить 60 миллионов фунтов за игрока молодежной сборной Англии.
50 миллионов фунтов пойдут первым платежом, а еще 10 миллионов – бонусами.
Отмечается, что в услугах 21-летнего футболиста также заинтересован "Тоттенхэм".
В прошлом сезоне Энтони провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Не работайте с судьями" - Вернидуб удален в матче с Колосом
- Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо