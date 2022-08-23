Ещё один вингер. Челси предложит 60 миллионов фунтов за Гордона

"Челси" готов сделать третье предложение о трансфере вингера "Эвертона" Энтони Гордона, сообщает Daily Mail. "Синие" собираются выложить 60 миллионов фунтов за игрока молодежной сборной Англии.

50 миллионов фунтов пойдут первым платежом, а еще 10 миллионов – бонусами.

Отмечается, что в услугах 21-летнего футболиста также заинтересован "Тоттенхэм".

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В прошлом сезоне Энтони провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в 20 миллионов евро.