Клопп о разгроме Борнмута: Если мы хотим добиться успеха в АПЛ, нужна стабильность

Среда (игра против "Ньюкасла" - прим.) будет другой. Сегодня было сочетание отличной погоды и фантастического футбола, у нас это не так часто бывает в Ливерпуле, поэтому мы должны дорожить этим.
По крайней мере, нам больше не нужно отвечать на вопрос о поражении (в прошлом туре чемпионата Англии мерсисайдцы проиграли "Ман Юнайтед" - прим.). Действительно хороший день для нас. Но мы не будем увлекаться.
Если мы хотим добиться успеха в этой лиге, мы должны проявлять постоянство. Это то, что мы должны делать сейчас. Раньше это было нашей силой. Завтра мы посмотрим на "Ньюкасл" и посмотрим, что мы можем сделать против них", - рассказал немецкий наставник.