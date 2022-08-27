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Клопп о разгроме Борнмута: Если мы хотим добиться успеха в АПЛ, нужна стабильность

Англия
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Немецкий коуч об идеальном матче "красных"

Клопп о разгроме Борнмута: Если мы хотим добиться успеха в АПЛ, нужна стабильность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал уничтожение "Борнмута" в рамках 4-го тура АПЛ.

"Очень хорошо. Мы хотели показать реакцию (после поражения от "МЮ" - прим.). Быть собой. Быть лучшей версией себя. Мы играем особым образом.

Мы забили замечательные голы. Игра наладилась, и мы продолжали забивать. Речь шла о том, чтобы продолжать забивать. Все было почти идеально.

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Среда (игра против "Ньюкасла" - прим.) будет другой. Сегодня было сочетание отличной погоды и фантастического футбола, у нас это не так часто бывает в Ливерпуле, поэтому мы должны дорожить этим.

По крайней мере, нам больше не нужно отвечать на вопрос о поражении (в прошлом туре чемпионата Англии мерсисайдцы проиграли "Ман Юнайтед" - прим.). Действительно хороший день для нас. Но мы не будем увлекаться.

Если мы хотим добиться успеха в этой лиге, мы должны проявлять постоянство. Это то, что мы должны делать сейчас. Раньше это было нашей силой. Завтра мы посмотрим на "Ньюкасл" и посмотрим, что мы можем сделать против них", - рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут (Англия)
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Источник:
BBC

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