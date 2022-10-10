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Хавбек Брайтона завершил карьеру в 24 года из-за проблем с сердцем

Англия
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Футболист вынужден повесить бутсы на гвоздь

Хавбек Брайтона завершил карьеру в 24 года из-за проблем с сердцем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Брайтона" Энок Мвепу вынужден объявить о завершении карьеры после того, как у него диагностировано потенциально смертельное наследственное заболевание сердца. 24-летний замбиец рисковал бы перенести сердечный приступ в случае продолжения карьеры.

"Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему", – сказал главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

"Мы все очень расстроены. Энок и его семья пережили несколько тяжелых недель. Многообещающая карьера была оборвана в столь молодом возрасте.

Как клуб, мы предоставим ему всю любовь, помощь и поддержку, которую только сможем, чтобы он полностью выздоровел. И потом, когда он предпримет следующие шаги в своей жизни", - добавил владелец клуба Тони Блум.

Мвепу перешел в "Брайтон" из "Зальцбурга" летом 2021 года. На его счету 3 гола и 7 ассистов в 27 матчах за "чаек". Также футболист забил 6 голов в 24 поединках за сборную Замбии.

Ранее он выступал за "НАПСА Старс", "Кафуэ Селтик" и "Лиферинг".

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Энок Мвепу
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Источник:
The Sun

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