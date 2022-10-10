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Хавбек Брайтона завершил карьеру в 24 года из-за проблем с сердцем
Футболист вынужден повесить бутсы на гвоздь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Брайтона" Энок Мвепу вынужден объявить о завершении карьеры после того, как у него диагностировано потенциально смертельное наследственное заболевание сердца. 24-летний замбиец рисковал бы перенести сердечный приступ в случае продолжения карьеры.
"Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему", – сказал главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
"Мы все очень расстроены. Энок и его семья пережили несколько тяжелых недель. Многообещающая карьера была оборвана в столь молодом возрасте.
Как клуб, мы предоставим ему всю любовь, помощь и поддержку, которую только сможем, чтобы он полностью выздоровел. И потом, когда он предпримет следующие шаги в своей жизни", - добавил владелец клуба Тони Блум.
Мвепу перешел в "Брайтон" из "Зальцбурга" летом 2021 года. На его счету 3 гола и 7 ассистов в 27 матчах за "чаек". Также футболист забил 6 голов в 24 поединках за сборную Замбии.
Ранее он выступал за "НАПСА Старс", "Кафуэ Селтик" и "Лиферинг".
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