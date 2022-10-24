Можно просто Уазза. Сегодня отмечает День рождения Уэйн Руни

Уэйн Марк Руни родился 24 октября 1985 года в Ливерпуле. Английский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером клуба MLS "Ди Си Юнайтед". Ранее возглавлял "Дерби Каунти". Будучи игроком, выступал на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признается лучшим английским футболистом своего поколения.

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С "МЮ" он выиграл пять чемпионских титулов Премьер-лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Кубок Англии и три Кубка Футбольной лиги. Занимает первое место в списке лучших бомбардиров "Юнайтед" за всю историю, забив за команду 253 гола. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (53 гола).

Илкай Гюндоган тоже родился 24 октября, но 1990 года. Немецкий футболист полузащитник и капитан клуба "Манчестер Сити". Игрок сборной Германии. Ранее выступал за дортмундскую "Боруссию".