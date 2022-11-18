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Назван лучший трансфер года по версии Globe Soccer Awards
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Faisal HQ / Автор неизвестен
Трансфером 2022 года по версии премии Globe Soccer Awards признан переход форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд в "Манчестер Сити".
Приз за этот трансфер получила агент игрока Рафаэла Пимента. Напомним, 22-летний норвежец перешел в "Манчестер Сити" перед началом текущего сезона.
В нынешнем сезоне Холанд провел 18 матчей за "горожан", в которых забил 23 гола и выполнил 3 результативные передачи.
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Источник:Tribuna.com
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
18.11.2022 в 09:02
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