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Назван лучший трансфер года по версии Globe Soccer Awards

Англия
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Назван лучший трансфер года по версии Globe Soccer Awards

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Трансфером 2022 года по версии премии Globe Soccer Awards признан переход форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд в "Манчестер Сити".

Приз за этот трансфер получила агент игрока Рафаэла Пимента. Напомним, 22-летний норвежец перешел в "Манчестер Сити" перед началом текущего сезона.

В нынешнем сезоне Холанд провел 18 матчей за "горожан", в которых забил 23 гола и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Манчестер Сити Globe Soccer Awards Эрлинг Холанд
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
18.11.2022 в 09:02
Згодні, на другому місці Жезус
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