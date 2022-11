Болельщики Ман Юнайтед выбрали лучшего игрока команды в ноябре

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо был назван лучшим игроком команды по итогам ноября.

В последнем месяце осени Гарначо провел четыре встречи за "МЮ" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 18-летний игрок в борьбе за эту награду опередил голкипера Давида де Хеа и опорника Каземиро.

После 14 туров манкунианцы находятся на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

???? A starring role in November...



You've voted @AGarnacho7 as our Player of the Month! ????#MUFC || #MUAcademy pic.twitter.com/jybjoF5VlI