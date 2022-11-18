 Болельщики Ман Юнайтед выбрали лучшего игрока команды в ноябре ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Болельщики Ман Юнайтед выбрали лучшего игрока команды в ноябре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Ман Юнайтед выбрали лучшего игрока команды в ноябре

Англия
(1 голосов)

Награда досталась 18-летнему вингеру

Болельщики Ман Юнайтед выбрали лучшего игрока команды в ноябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо был назван лучшим игроком команды по итогам ноября.

В последнем месяце осени Гарначо провел четыре встречи за "МЮ" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 18-летний игрок в борьбе за эту награду опередил голкипера Давида де Хеа и опорника Каземиро.

После 14 туров манкунианцы находятся на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

Читайте такжеЗабудьте о Роналду. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Фулхэма благодаря голу 18-летнего вингера на 90+3-й
Читайте также"Хороший возраст для этого". Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде