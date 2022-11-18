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Болельщики Ман Юнайтед выбрали лучшего игрока команды в ноябре
Награда досталась 18-летнему вингеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо был назван лучшим игроком команды по итогам ноября.
В последнем месяце осени Гарначо провел четыре встречи за "МЮ" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 18-летний игрок в борьбе за эту награду опередил голкипера Давида де Хеа и опорника Каземиро.
После 14 туров манкунианцы находятся на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.
???? A starring role in November...— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2022
You've voted @AGarnacho7 as our Player of the Month! ????#MUFC || #MUAcademy pic.twitter.com/jybjoF5VlI
4️⃣ appearances— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2022
2️⃣ goals
2️⃣ assists
Well played, @AGarnacho7 ????#MUFC
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