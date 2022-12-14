Порвал кресты. Нападающий Челси выбыл из строя до конца сезона

Нападающий "Челси" Армандо Броя больше может не появится на футбольном поле в сезоне 2022/23.

Как сообщает Sky Sports, у 21-летнего футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки правого колена. Инцидент случился на 22-й минуте в товарищеском матче против "Астон Виллы" (0:1). Игрока унесли на носилках.

Албанского форварда ожидает хирургическое вмешательство. Он выбыл минимум на пять месяцев.

В нынешнем сезоне Армандо провел 12 матчей в АПЛ и отметился одним забитым мячом.