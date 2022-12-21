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Эвертон Миколенко близок к продлению контракта с молодым талантом
Энтони Гордон не торопится уходить из клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" предложит новый контракт полузащитнику Энтони Гордону, сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство "ирисок" продлит соглашение с 21-летним футболистом, хотя действующий договор Энтони действует еще два с половиной года. Срок контракта и зарплата вингера не разглашается.
Отмечается, что это была инициатива главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, который летом не захотел отпускать англичанина в "Челси" и "Тоттенхэм".
Гордон выступает за первую команду "Эвертона" с 2020 года. В этом сезоне Энтони провел 15 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. На его счету также 7 матчей за молодежную сборную Англии.
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