Арсенал объявил о подписании долгосрочного контракта с Мартинелли

Вингер Габриэл Мартинелли останется в "Арсенале" надолго. 21-летний подписал новое соглашение с "канонирами". Официальный сайт лондонского клуба называет контракт долгосрочным, но не раскрывает детали.

Согласно последним данным The Athletic, договор бразильца будет рассчитан до 2027 года. Предыдущий контракт Мартинелли действовал до 2024 года с опцией продления до 2026-го.

Габриэл защищает цвета "Арсенала" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

На его счету также 6 матчей за национальную сборную Бразилии.