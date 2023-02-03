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Арсенал объявил о подписании долгосрочного контракта с Мартинелли

Англия
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Новый договор для бразильца

Арсенал объявил о подписании долгосрочного контракта с Мартинелли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер Габриэл Мартинелли останется в "Арсенале" надолго. 21-летний подписал новое соглашение с "канонирами". Официальный сайт лондонского клуба называет контракт долгосрочным, но не раскрывает детали.

Согласно последним данным The Athletic, договор бразильца будет рассчитан до 2027 года. Предыдущий контракт Мартинелли действовал до 2024 года с опцией продления до 2026-го.

Габриэл защищает цвета "Арсенала" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

На его счету также 6 матчей за национальную сборную Бразилии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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Источник:
arsenal.com

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