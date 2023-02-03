Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал объявил о подписании долгосрочного контракта с Мартинелли
Новый договор для бразильца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Габриэл Мартинелли останется в "Арсенале" надолго. 21-летний подписал новое соглашение с "канонирами". Официальный сайт лондонского клуба называет контракт долгосрочным, но не раскрывает детали.
Согласно последним данным The Athletic, договор бразильца будет рассчитан до 2027 года. Предыдущий контракт Мартинелли действовал до 2024 года с опцией продления до 2026-го.
Габриэл защищает цвета "Арсенала" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.
На его счету также 6 матчей за национальную сборную Бразилии.
Gabi signs on ❤️ pic.twitter.com/mgMIzdt68O— Arsenal (@Arsenal) February 3, 2023
Популярное сейчас
- Дебют Мудрика на Бридже? Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
- Сводка Генштаба: Несмотря на потери, россияне наступают на четырех направлениях
- Как Тузик грелку. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО