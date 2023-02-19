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Астон Вилла - Арсенал 2:4. Первый гол Зинченко. Видео обзор матча
Волевая победа подопечных Артеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" совершил камбэк в игре с "Астон Виллой" и в компенсированное время вырвал победу.
На данный момент подопечные Микеля Артеты опережают в таблице второй "Манчестер Сити" на 2 очка. При этому у лондонцев есть еще матч в запасе.
Чемпионат Англии, 24-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”
Голы: Уоткинс 6, Коутиньо 32 – Сака 16, Зинченко 61, Мартинес 90+3 (авт.), Мартинелли 90+8
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