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Фулхэм - Арсенал 0:3. Чемпионский ход. Видео обзор матча
Зинченко отыграл 72 минуты против "дачников"
Фото: Getty Images
В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях уверенно обыграл "Фулхэм". Подопечные Микеля Артеты обеспечили победу еще в первом тайме, трижды поразив ворота "дачников". Голами отличились представители всех линий: защитник Габриэль, хавбек Эдегор и нападающий Мартинелли.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего испанский коуч заменил его на Терне. За эту игру 26-летний украинец получил отметку 6,9 от аналитического портала SofaScore.
После этого тура "Арсенал" лидирует в турнирной таблице и опережает второй "Ман Сити" Гвардиолы на 5 очков.
Английская Премьер-лига, 27-й тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Голы: Габриэль 21, Мартинелли 26, Эдегор 45+2
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