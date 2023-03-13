Фулхэм - Арсенал 0:3. Чемпионский ход. Видео обзор матча

В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях уверенно обыграл "Фулхэм". Подопечные Микеля Артеты обеспечили победу еще в первом тайме, трижды поразив ворота "дачников". Голами отличились представители всех линий: защитник Габриэль, хавбек Эдегор и нападающий Мартинелли.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего испанский коуч заменил его на Терне. За эту игру 26-летний украинец получил отметку 6,9 от аналитического портала SofaScore.

После этого тура "Арсенал" лидирует в турнирной таблице и опережает второй "Ман Сити" Гвардиолы на 5 очков.

Английская Премьер-лига, 27-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" – "Арсенал" 0:3

Голы: Габриэль 21, Мартинелли 26, Эдегор 45+2