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Фулхэм - Арсенал 0:3. Чемпионский ход. Видео обзор матча

Англия
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Зинченко отыграл 72 минуты против "дачников"

Фулхэм - Арсенал 0:3. Чемпионский ход. Видео обзор матча

Фото: Getty Images

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В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях уверенно обыграл "Фулхэм". Подопечные Микеля Артеты обеспечили победу еще в первом тайме, трижды поразив ворота "дачников". Голами отличились представители всех линий: защитник Габриэль, хавбек Эдегор и нападающий Мартинелли.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего испанский коуч заменил его на Терне. За эту игру 26-летний украинец получил отметку 6,9 от аналитического портала SofaScore.

После этого тура "Арсенал" лидирует в турнирной таблице и опережает второй "Ман Сити" Гвардиолы на 5 очков.

Английская Премьер-лига, 27-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" – "Арсенал" 0:3

Голы: Габриэль 21, Мартинелли 26, Эдегор 45+2

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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