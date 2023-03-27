“Челси ничего не остается, как поддерживать Мудрика и верить в него”

Михаил Мудрик был самым обсуждаемым игроком сборной Украины перед матчем с Англией. Этого можно было ожидать. Александру Зинченко ранее и так посвятили десятки, если не сотни тактических статей, где анализировалось каждое его действие, Виталий Миколенко остается скромным по характеру и своим достижениям в “Эвертоне”, а Илья Забарный не сыграл еще ни одного матча за “Борнмут”. Остается Мудрик, футболист с большой интригой. Его сумасшедший трансфер в “Челси” и пока не продемонстрированный потенциал остается популярной темой в Англии.

“Михаил Мудрик выйдет на большую сцену, чтобы оправдать сравнения с Мбаппе”, – можно было прочитать в The Telegraph перед матчем на “Уэмбли”. К сожалению, такие сравнения преждевременны. Корреспондент “Челси” в The Athletic Лиам Твоми в своем нюансированном материале после матча отбора призывает не делать скоропалительные выводы о карьере украинца в АПЛ.

Что касается самой игры, то Твоми замечает, что большую часть из своих 30 прикосновений к мячу Мудрик сделал на своей половине поля, так как Англия прижимала гостей. Кроме того, “усугубил тяготы” Мудрика и атакующий план Гарета Саутгейта. Англия перегружала его фланг, Джордан Хендерсон очень грамотно поддерживал разыгравшегося Сака. Неудивительно, что “игра проходила мимо Мудрика, а не через него”.

Первый гол Англия забила после подачи Сака на Кейна, и именно Мудрик неудачно пытался прервать кросс вингера “Арсенала”. Болельщики “канониров” не упускают любой возможности посмеяться над Мудриком из-за его сложного старта в “Челси”, учитывая, что Леандро Троссард, подписанный “Арсеналом” вместо украинца, прекрасно влился в игру лидера АПЛ. Твоми предлагает болельщикам “Челси” своеобразное утешение. Мудрик далеко не первый большой талант “Челси”, которого критикуют за игру в защите. Можно вспомнить, как Жозе Моуриньо набросился на Эдена Азара за его пассивность в противостоянии с “Атлетико” в полуфинале Лиги чемпионов 2013/14. Со временем бельгиец стал настолько уверенно распоряжаться с мячом, что его слабости в игре без него стали терпимыми. Автор The Athletic считает, что у Мудрика есть талант, чтобы последовать по такому же пути, но надо признать, что он пока редко его демонстрирует. “Похоже, что есть проблема с уверенностью в себе”.

“Наверное самый унизительный момент в его вчерашних трудностях случился в конце первого тайма. Мудрик получил мяч в центре поля, у него было пространство куда бежать, но его проход завершился нерешительной попыткой обводки Райса, и Кейн, догнавший Мудрика сзади, просто отобрал у него мяч”.

“По правде говоря, ожидалось, что из всех восьми зимних новичков “Челси” адаптироваться Мудрику будет сложнее всех. Его энергичное выступление против “Ливерпуля” удивило, так как это был его первый матч за два месяца. Выступление Мудрика на “Энфилде” немного отвлекло от настоящих проблем: Грэм Поттер был в центре кризиса, пытаясь найти общую игровую идею для большого, раздутого состава. Постепенно ему это удается в схеме 3-4-2-1, в которой нет естественной позиции для Мудрика, усложняя и не так непростую задачу молодого вингера по адаптации к сложному чемпионату”.

Твоми призывает не сравнивать украинца с одним из лидеров “Арсенала” Букайо Сака. Это просто несправедливо. “Несмотря на то, что Сака на восемь месяцев младше многомиллионного новичка “Челси”, он сыграл на 6000 минут больше в сильнейшем чемпионате мира. Неудивительно, что один из них это отполированный драгоценный камень, а другой – неограненный алмаз”.

“Мы положительно настроены относительно Мудрика”, – говорил Грэм Поттер в начале марта. – Мы должны помочь ему адаптироваться, и помочь понять ему, что он должен делать, чтобы быть полезным нам. Ему было непросто посреди своего межсезонья приехать в новую страну, новый клуб, новую лигу и показывать свою высший уровень. Сумма трансфера не должна влиять на ситуацию”.

И у “Челси” не остается другого выбора, как верить в Мудрика и оставаться позитивным по отношению к нему, пишет Твоми. И у клуба нет причин для излишнего негатива, учитывая как Мудрик показывал себя в матчах Лиги чемпионов с “Реалом” и “РБ Лейпциг”.

“По понятным причинам, Украина остается в центре внимания Мудрика. В интервью Sky Sports он рассказал, что его родители остаются в Украине, он связывается с ним каждый день. Мудрику, как человеку, и как футболисту нужно привыкать к этой новой ситуации, что тоже усложняет его адаптацию”.

“После финального свистка Бен Чилвелл дождался пока украинские сборники поблагодарили своих болельщиков на “Уэмбли”, чтобы затем составить компанию своему одноклубнику на пути в раздевалку. Этот небольшой знак демонстрирует, что в “Челси” понимают ситуацию с Мудриком”.

“В ближайшие месяцы Мудрику понадобится многосторонняя поддержка, чтобы пережить эти первые потрясение и стать суперзвездой, которой он может быть. Особенно с учетом того, что многие в северном Лондоне и в мире в целом будут радоваться его неудачам”, – заключает Твоми.

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