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Салах установил необычный рекорд АПЛ
Ранее он принадлежал легенде "Ливерпуля"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 17 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором встречались "Лидс" и "Ливерпуль". Встреча завершилась разгромной победой "мерсисайдцев" со счетом 6:1.
Дублем в составе "красных" отметился Мохамед Салах. Оба мяча форвард забил левой ногой. Соответственно, на счету египтянина в английской Премьер-лиге 107 голов, забитых левой ногой. Он является рекордсменом турнира по данному показателю. Ранее рекорд принадлежал легенде "красных" Робби Фаулер (105 голов).
К слову, в текущем сезоне 30-летний Салах провел 30 матчей АПЛ, забил 15 голов и выполнил 7 голевых передач.
107* ???? https://t.co/Za4dRzgLNB pic.twitter.com/o8yg1UzEN5— Liverpool FC (@LFC) April 17, 2023
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