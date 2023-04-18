Салах установил необычный рекорд АПЛ

В понедельник, 17 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором встречались "Лидс" и "Ливерпуль". Встреча завершилась разгромной победой "мерсисайдцев" со счетом 6:1.

Дублем в составе "красных" отметился Мохамед Салах. Оба мяча форвард забил левой ногой. Соответственно, на счету египтянина в английской Премьер-лиге 107 голов, забитых левой ногой. Он является рекордсменом турнира по данному показателю. Ранее рекорд принадлежал легенде "красных" Робби Фаулер (105 голов).

К слову, в текущем сезоне 30-летний Салах провел 30 матчей АПЛ, забил 15 голов и выполнил 7 голевых передач.