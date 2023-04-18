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Салах установил необычный рекорд АПЛ

Англия
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Ранее он принадлежал легенде "Ливерпуля"

Салах установил необычный рекорд АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 17 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором встречались "Лидс" и "Ливерпуль". Встреча завершилась разгромной победой "мерсисайдцев" со счетом 6:1.

Дублем в составе "красных" отметился Мохамед Салах. Оба мяча форвард забил левой ногой. Соответственно, на счету египтянина в английской Премьер-лиге 107 голов, забитых левой ногой. Он является рекордсменом турнира по данному показателю. Ранее рекорд принадлежал легенде "красных" Робби Фаулер (105 голов).

К слову, в текущем сезоне 30-летний Салах провел 30 матчей АПЛ, забил 15 голов и выполнил 7 голевых передач.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Лидс Юнайтед
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Источник:
Goal

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