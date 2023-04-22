Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Саутгемптона":

“Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова усложнили себе задачу, но ошибки – часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо раньше. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили неаккуратный гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает.

В АПЛ нельзя пропускать три гола, иначе будет очень тяжело выиграть. Реакция нашей молодой команды была невероятной, приятно наблюдать за тем, как мы создавали моменты и проявляли характер. Я могу сказать, что я люблю своих игроков. Мы проигрываем, а они больше, чем кто-либо другой, хотят победить”, - сказал Артета.