  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее

Англия
(1 голосов)

"Канониры" смогли отыграть отрыв в два гола

Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Саутгемптона":

“Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова усложнили себе задачу, но ошибки – часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо раньше. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили неаккуратный гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает.

В АПЛ нельзя пропускать три гола, иначе будет очень тяжело выиграть. Реакция нашей молодой команды была невероятной, приятно наблюдать за тем, как мы создавали моменты и проявляли характер. Я могу сказать, что я люблю своих игроков. Мы проигрываем, а они больше, чем кто-либо другой, хотят победить”, - сказал Артета.

Читайте такжеУтраченное счастье… гостей. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Видео голов и обзор матча

После ничьей Арсенал продолжает быть лидером в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету "канониров" 75 очков, в то время как у второго "Манчестер Сити" 70 зачетных баллов. Однако у подопечных Гвардиолы еще два матча в запасе.

Следующий поединок "Арсенал" проведет против "Манчестер Сити" в среду 26 апреля на "Этихаде".

По теме
yellow-arrow
Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник
yellow-arrow
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка Англии на 22.04.2023
yellow-arrow
Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kuko (Lviv)
22.04.2023 в 11:17
Артета: За ...пропущені голи я ПОлюбив своїх гравців ще сильніше...ой, полюбив . .. ......
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде