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Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
"Канониры" смогли отыграть отрыв в два гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Саутгемптона":
“Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова усложнили себе задачу, но ошибки – часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо раньше. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили неаккуратный гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает.
В АПЛ нельзя пропускать три гола, иначе будет очень тяжело выиграть. Реакция нашей молодой команды была невероятной, приятно наблюдать за тем, как мы создавали моменты и проявляли характер. Я могу сказать, что я люблю своих игроков. Мы проигрываем, а они больше, чем кто-либо другой, хотят победить”, - сказал Артета.
После ничьей Арсенал продолжает быть лидером в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету "канониров" 75 очков, в то время как у второго "Манчестер Сити" 70 зачетных баллов. Однако у подопечных Гвардиолы еще два матча в запасе.
Следующий поединок "Арсенал" проведет против "Манчестер Сити" в среду 26 апреля на "Этихаде".
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