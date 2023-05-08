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В честь рекорда Холанда по голам в АПЛ Nike организовала северное сияние над Манчестером

Англия
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Это очень красиво

В честь рекорда Холанда по голам в АПЛ Nike организовала северное сияние над Манчестером

Nike

Новина українською

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, как известно, побил рекорд Английской Премьер-лиги по голам в рамках одного сезона (35), Энди Коул и Алан Ширер (34) остались позади в списке.

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Чтобы отпраздновать это событие, компания Nike привезла в Манчестер "немного Норвегии", воссоздав северное сияние в рамках интерактивного светового шоу. Сразу после того, как Эрлинг побил рекорд, медиа Nike предупредили болельщиков в социальных сетях о том, что "они должны следить за небом".

Над Национальным музеем футбола в Манчестере компания Nike с помощью дыма, лазеров, проекций и голографической технологии "Hologauze" создала т. н. "Северное сияние Холанда".

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В статье: Nike Эрлинг Холанд
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Источник:
adage.com

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