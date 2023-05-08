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В честь рекорда Холанда по голам в АПЛ Nike организовала северное сияние над Манчестером
Это очень красиво
Nike
Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, как известно, побил рекорд Английской Премьер-лиги по голам в рамках одного сезона (35), Энди Коул и Алан Ширер (34) остались позади в списке.
Чтобы отпраздновать это событие, компания Nike привезла в Манчестер "немного Норвегии", воссоздав северное сияние в рамках интерактивного светового шоу. Сразу после того, как Эрлинг побил рекорд, медиа Nike предупредили болельщиков в социальных сетях о том, что "они должны следить за небом".
Над Национальным музеем футбола в Манчестере компания Nike с помощью дыма, лазеров, проекций и голографической технологии "Hologauze" создала т. н. "Северное сияние Холанда".
???????? As a proud partner of @loropartners, we're in awe of Nike's stunning celebration of Haaland's record-breaking #EPL season! ????⚽️ They illuminated Manchester's sky with a breathtaking hologram, lasers, & smoke! Beauty beyond words! ???? #Nike #Haaland #Manchester #trending ???????? pic.twitter.com/b3WkhaSAya— Loro.Partners (@PartnersLoro) May 7, 2023
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