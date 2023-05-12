Непотопляемый. Кого Сэм Эллардайс спас от вылета из АПЛ

Весь сезон "Лидс" лихорадит - сначала руководство отправило в отставку Джесси Марша, потом это же повторило с Хави Грасией, который занимал пост с февраля. Безусловно, есть вопросы к менеджменту "павлинов", но и он имеет право на рефлексию - в общей сложности на приобретение игроков было потрачено почти 150 миллионов евро, а результата нет.

Да, уход Рафиньи в "Барселону" и Келвина Филлипса в "Манчестер Сити" оставил ощутимый отпечаток. Маршу не удалось приспособиться к обстоятельствам, Грасия скорее плыл по течению, чем ему сопротивлялся, так что на "Элланд Роуд" снова прибегли к кардинальным переменам.

Сэм Эллардайс. "Лидс" сильно рискнул с приглашением, ведь до финиша дистанции АПЛ – несколько туров. На пресс-конференции тренер сказал следующее:

"Многие считают меня устаревшим, что очень далеко от истины. Мне шестьдесят восемь, я выгляжу старым, но меня никто не опережает в футбольном плане: ни Пеп Гвардиола, ни Юрген Клопп, ни Микель Артета. Я делаю то, что делаю, но с точки зрения знаний и их глубины я с ними на одном уровне. Я не говорю, что лучше, но, безусловно, такой же достойный, как и они".

Звучит претенциозно, но на деле Биг Сэм знает свою правду – он искусный по конкретному делу. В спасении клубов от вылета. Чтобы точно вас убедить, рассказываем, как это было.

"Болтон Уондерерз" (сезон 2001/02, 2002/03)

"Болтону" повезло, что в его истории случился Эллардайс. В 1998-м коллектив понизился в классе, пришли новые владельцы, и были справедливые опасения, что "рысаки" нескоро вернутся на высокий уровень. Впрочем, для этого понадобилось три года – Сэм, назначенный в 1999-м, со второй попытки выиграл плей-офф Чемпионшипа (в финале был пройден "Престон Норт Энд").

Понятно, что Премьер-лига преподнесла новые условия – "Болтон" автоматически внесли в категорию борцов за выживание. Несмотря на то, что был зафиксирован неожиданный старт - три победы подряд, в том числе над "Ливерпулем" (2:1), драйв постепенно испарился и наступили тяжелые будни. Примечательно, что с декабря 2001 по февраль 2002 команда не выиграла ни одной встречи (правда, здесь надо признать, что выпал сверхсложный календарь - "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и дважды "Челси").

После 25 туров "Болтон" набрал такое же количество пунктов и расположился на восемнадцатой строчке. "Выехал" Эллардайс благодаря "середнякам" и прямым конкурентам - обыгрыш "Вест Хэма", "Чарльтона" и особенно "Ипсвич Таун" позволил выбраться из ямы и обеспечить те самые сакральные 40 очков, о которых когда-то пошутил Клаудио Раньери в "Лестере".

Когда место в АПЛ было спасено, фото - Getty Images

В следующем розыгрыше задача была аналогичная – не оказаться на дне. И именно здесь Биг Сэм впервые ярко продемонстрировал скилл живучести. В начале марта "Уондерерз" накопил 26 баллов (столько же было у "Вест Хэма"; "ВБА" и "Сандерленд", которые расположились следом, тоже сохраняли хорошие шансы), но стремительно начал набирать обороты. В последних девяти матчах "путешественники" пять раз торжествовали и трижды установили ничью (например, одна из них частично стоила "Арсеналу" чемпионства).

В последний игровой день у "Болтона" и "Вест Хэма" было по 41 очку и для Эллардайса было крайне важно одолеть "Мидлсбро". И если "молотобойцы" не справились с "Бирмингемом" (2:2), то Пер Франдсен и Джей-Джей Окоча вырвали "счастливый билет" - двух мячей хватило, чтобы удержать баланс над пропастью.

Вообще следует сказать, что Сэм собрал под своей орудием колоритных персонажей – кроме Окочи вспомним Юрия Джоркаеффа, Юсси Яаскеляйнена и Ивана Кампо. Неудивительно, что в ближайшем будущем такой фундамент дал блестящие плоды – "Болтон" вышел в финал Кубка английской лиги 2003/04 и гарантировал участие в Кубке УЕФА 2005/06.

"Блэкберн Роверс" (сезон 2008/09)

В декабре 2008-го Пол Инс окончательно довел "Блэкберн Роверс" до точки кипения. Выдающийся футболист не равен понятию "компетентный тренер" - Инс ввел драконовские методы, не ладил с подопечными и буквально бился на тренировках, о чем свидетельствовал норвежец Мортен Гамст Педерсен. Итог? Девятнадцатая позиция, тринадцать очков.

С Эллардайсом, у которого откровенно не сложилось в "Ньюкасл Юнайтед", сразу произошел рывок. Во-первых, наладился микроклимат в раздевалке, во-вторых, Сэм всегда доносил и доносит максимально простые, но рабочие идеи. Десятиматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, которая длилась с декабря 2008 по февраль 2009, существенно улучшила положение и просигнализировала - вылет вряд ли состоится.

Роке Санта Круз и Бенни МакКарти - главные звезды того "Блэкберна", фото - Getty Images

С апреля показатели несколько ухудшились, но периодические вспышки, как против "Тоттенгема" (2:1), "Уигана" и "Портсмута" (в обоих случаях - по 2:0), стали решающими. Согласитесь, 15-е место на фоне правления Инса – небо и земля.

Розыгрыш 2009/10 "риверсайдцы" завершили в десятке, а дальше Эллардайса выставили за порог. Индийская компания V.H.Group, надеясь зайти на продовольственный рынок Великобритании, приобрела "Блэкберн", навела собственные "порядки" и впоследствии прогнозированно махнула рукой. Совершенно справедливо, что в 2012-м команда простилась с элитой и до сих пор только мечтает о повышении.

"Сандерленд" (сезон 2015/16)

С 2011-го по 2015-й Эллардайс довольно успешно руководил "Вест Хэм Юнайтед". Да, он вывел "молотобойцев" из Чемпионшипа, но в отличие от "Болтона" никогда не висел на волоске. В конце концов, лондонцы решили, что способны на большее, устали от стиля, пропагандируемого коучем, и летом 2015 прекратили сотрудничество.

Впрочем, в качестве пожарного Биг Сэм вернулся быстро - в октябре того же года его призвал "Сандерленд". Дик Адвокат спас "черных котов" в концовке сезона 2014/15, однако, будучи не особо мотивированным, провалил начало новой кампании и отправился на заработки в "Фенербахче". Пять поражений и три ничьи – именно такой багаж принял Эллардайс.

Тренеру удалось расшевелить футболистов (примечательно, что в 10 туре "Сандерленд" одержал победу над "Ньюкаслом", ключевым соперником за выживание), но этот всплеск оказался кратковременным. Пять проигрышей в декабре развеяли надежды и означали одно – коллектив обречен на нахождение внизу таблицы.

Но Эллардайс был бы не собой, если бы не вытащил клуб даже с такой трясины – начиная с середины апреля, "черные коты" выдали серию матчей, результаты которых помогли подняться выше "Ньюкасла", "Норвича" и "Астон Виллы". 3:0 против "канареек", 0:0 с "Арсеналом", 3:2 в борьбе с "Челси" и 3:0 против "Эвертона" - поразительно. Так, что на это отреагировали в Футбольной ассоциации и предложили возглавить сборную Англии.

"Кристалл Пелес" (сезон 2016/17)

Эллардайс продержался в должности "трех львов" всего 67 дней - журналистское расследование разоблачило взяточничество коуча. Самое удивительное, что скандал глобально не сказался на репутации Сэма - через три месяца после увольнения его пригласил "Кристал Пэлас". Алан Пардью располагал неплохим составом, летом потратил почти 60 миллионов евро, однако ужасные октябрь-ноябрь опустили "орлов" на 17 строчку. Пятнадцать очков, один пункт преимущества над "Сандерлендом" - Сэм был нужен как воздух.

Эллардайс правильно инвестировал средства зимой – Патрик ван Анхолт, Джефф Шлупп и Лука Миливоевич не просто расширили обойму, а ее качественно усилили. Также учтем тактические перестановки – "Пэлас" действовал компактно, но порадовал разнообразием рисунков на поле.

Как следствие, команда разогналась в конце февраля и зафиксировала прекрасный март – 4 победы подряд исправили картину. Неплохой апрель усилил позиции, а обыгрыш "Халл Сити" (4:0) в предпоследнем матче сезона означал одно - "Пэлесу" быть в Премьер-лиге и дальше.

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Единственный клуб, где Сэм не справился с миссией – это "Вест Бромвич Альбион". Придя в декабре 2020 года, менеджер не смог повлиять на печальную ситуацию. Несмотря на то, что "дрозды" одолели "Вулверхэмптон" (3:2), "Брайтон" (1:0), "Челси" (5:2) и "Саутгемптон" (3:0), сказались катастрофически проведенные апрель и май , где не было набрано ни одного очка.

Виноват ли Эллардайс? Тренер всегда несет ответственность, это да. Однако "ВБА", апеллируя коронавирусом, отказался от покупок в зимнее трансферное окно и вызвал кадровый голод. Примечательно, что даже после вылета руководство осталось довольным и намеревалось сохранить Сэма.

Сегодня перед Эллардайсом, который является рекордсменом по спасению (5 раз), поставлена фактически неподъемная задача - после проигрыша "Манчестер Сити" запланированы матчи с "Ньюкаслом", "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". Если "Лидс" удержится в АПЛ, то его менеджеру можно смело ставить памятник.