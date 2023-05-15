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Ветеран Челси развеял слухи о возможном возвращении в Бразилию
Силва не планирует покидать лондонский клуб ближайшим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Тиаго Силва прокомментировал слухи насчёт вероятного ухода из лондонского клуба. Бразильского ветерана связывали с переходом во "Флуминенсе".
"Сейчас между мной и "Флуминенсе" ничего нет. Я продлил свой контракт, потому что хочу остаться в "Челси". Я даже сказал своей жене, что ничего не знаю об этих слухах о встрече с руководством "Флуминенсе".
Я всегда уважал свои контракты", – приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.
Напомним, Силва находился в структуре бразильского клуба во второй половине 90-х и выступал за команду с 2006 по 2009 год. Бразилец играет за "Челси" с лета 2020 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2024 года.
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