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Ветеран Челси развеял слухи о возможном возвращении в Бразилию

Англия
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Силва не планирует покидать лондонский клуб ближайшим летом

Ветеран Челси развеял слухи о возможном возвращении в Бразилию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" Тиаго Силва прокомментировал слухи насчёт вероятного ухода из лондонского клуба. Бразильского ветерана связывали с переходом во "Флуминенсе".

"Сейчас между мной и "Флуминенсе" ничего нет. Я продлил свой контракт, потому что хочу остаться в "Челси". Я даже сказал своей жене, что ничего не знаю об этих слухах о встрече с руководством "Флуминенсе".

Я всегда уважал свои контракты", – приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

Напомним, Силва находился в структуре бразильского клуба во второй половине 90-х и выступал за команду с 2006 по 2009 год. Бразилец играет за "Челси" с лета 2020 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Тьяго Силва Флуминенсе (Бразилия) Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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