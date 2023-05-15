Ветеран Челси развеял слухи о возможном возвращении в Бразилию

Защитник "Челси" Тиаго Силва прокомментировал слухи насчёт вероятного ухода из лондонского клуба. Бразильского ветерана связывали с переходом во "Флуминенсе".

"Сейчас между мной и "Флуминенсе" ничего нет. Я продлил свой контракт, потому что хочу остаться в "Челси". Я даже сказал своей жене, что ничего не знаю об этих слухах о встрече с руководством "Флуминенсе".

Я всегда уважал свои контракты", – приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.