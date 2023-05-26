У Тоуни, отстраненного от футбола на 8 месяцев, диагностировали лудоманию

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала письменное обоснование отстранения от футбола нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. Выяснилось, что англичанину грозила дисквалификация на 15 месяцев, вместо 8-ми.

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Смягчить наказание помогло признание вины и "раскаяние". Также психиатр Филипп Хопли выявил у футболиста лудоманию – зависимость от азартных игр.

"Отсутствие контроля над азартными играми у игрока является отражением его диагностированной зависимости от азартных игр. Судя по всему, господин Тоуни перестал ставить на футбол, но он все еще ставит на другие виды спорта и на игры в казино", – говорится в документе.

Также выяснилось, что Тоуни ставил против своей команды. Это происходило только тогда, когда форвард сам не играл.

Напомним, что Туони сможет вернуться к тренировкам в сентябре, а к играм за "Брентфорд" уже в январе 2024-го.