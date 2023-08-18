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58 млн за Лавию. Челси подписал восьмого новичка в межсезонье

Англия
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Перехватили у Ливерпуля

58 млн за Лавию. Челси подписал восьмого новичка в межсезонье

chelseafc.com

Новина українською

Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа перешел в "Челси". Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

19-летний бельгиец заключил семилетний контракт с "аристократами". По данным СМИ, сумма трансфера составила 53 миллиона фунтов стерлингов и 5 миллионов фунтов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ и забил один гол. В марте он сыграл свой первый поединок за национальную сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Лавиа был заинтересован "Ливерпуль".

Ранее была информация, что Лавиа был интересен "Ливерпуля" и красные даже сделали предложение в 55 млн фунтов, однако в боорьбу за игрока вмешался "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
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Источник:
chelseafc.com

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