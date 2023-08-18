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58 млн за Лавию. Челси подписал восьмого новичка в межсезонье
Перехватили у Ливерпуля
chelseafc.com
Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа перешел в "Челси". Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
19-летний бельгиец заключил семилетний контракт с "аристократами". По данным СМИ, сумма трансфера составила 53 миллиона фунтов стерлингов и 5 миллионов фунтов в виде бонусов.
В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ и забил один гол. В марте он сыграл свой первый поединок за национальную сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Лавиа был заинтересован "Ливерпуль".
Ранее была информация, что Лавиа был интересен "Ливерпуля" и красные даже сделали предложение в 55 млн фунтов, однако в боорьбу за игрока вмешался "Челси".
Introducing a new Blue! ???? pic.twitter.com/vdHynMOMti— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023
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