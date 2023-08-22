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Теперь окончательно. Бен Фостер завершил карьеру
В возрасте 40 лет
Фото: wrexhamafc.co.uk
40-летний вратарь Бен Фостер принял решение повесить перчатки на гвоздь окончательно. В сентябре 2022 года он уже завершал карьеру, но, как оказалось, тогда он просто брал пауза.
В марте 2023 года он подписал контракт с клубом "Рексем", за который отыграл 8 поединков. В карьере Фостера также были "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити", "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Бирмингем" и другие клубы.
В общей сложности Бен провел 544 игры, 8 из которых за национальную сборную Англии.
???? Ben Foster on his decision to retire from professional football ????— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023
????⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/PV0ZXOXXjz
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