Теперь окончательно. Бен Фостер завершил карьеру

40-летний вратарь Бен Фостер принял решение повесить перчатки на гвоздь окончательно. В сентябре 2022 года он уже завершал карьеру, но, как оказалось, тогда он просто брал пауза.

В марте 2023 года он подписал контракт с клубом "Рексем", за который отыграл 8 поединков. В карьере Фостера также были "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити", "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Бирмингем" и другие клубы.

В общей сложности Бен провел 544 игры, 8 из которых за национальную сборную Англии.

