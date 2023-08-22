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Теперь окончательно. Бен Фостер завершил карьеру

Англия
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В возрасте 40 лет

Теперь окончательно. Бен Фостер завершил карьеру

Фото: wrexhamafc.co.uk

Новина українською

40-летний вратарь Бен Фостер принял решение повесить перчатки на гвоздь окончательно. В сентябре 2022 года он уже завершал карьеру, но, как оказалось, тогда он просто брал пауза.

В марте 2023 года он подписал контракт с клубом "Рексем", за который отыграл 8 поединков. В карьере Фостера также были "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити", "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Бирмингем" и другие клубы.

В общей сложности Бен провел 544 игры, 8 из которых за национальную сборную Англии.

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В статье: Бен Фостер
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Источник:
wrexhamafc.co.uk

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