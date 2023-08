Арсенал, Вест Хэм, Брентфорд, Эвертон, Суонси и Челси поздравили украинцев с Днем Независимости. ФОТО

Ряд английских клубов поздравили украинцев с Днем Независимости Украины. В частности, в своих соцсетях поздравления опубликовали "Арсенал", "Вест Хэм", "Брентфорд", "Эвертон", "Суонси" и "Челси".

Отметим, что во всех этих клубах играют или недавно играли украинцы.

А вот "Манчестер Сити", за которі ранее грал Александр Зинченко, про поздравления "забыл".

???????? | We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day ????#StandForFreedom pic.twitter.com/JKinumKhVB — Everton (@Everton) August 24, 2023

???????? On Ukrainian Independence Day, we continue to #StandWithUkraine as a mark of respect for their bravery and sacrifice pic.twitter.com/wpmOTKDdVk — Brentford FC (@BrentfordFC) August 24, 2023