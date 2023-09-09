Неприкосновенный. Ман Сити интересовался воспитанником Барселоны, однако каталонцы отказали

В начале лета "Манчестер Сити" интересовался левым защитником каталонской "Барселоны" Алексом Бальде. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб узнавал ситуацию с 19-летним испанцем. Однако руководство "блауграны" отказало "горожанам", так как считает своего воспитанника неприкосновенным.

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Романо также добавляет, что Алекс подписал с "Барселоной" контракт до 2028-го года.

В футболке первой команды "Барсы" Бальде провел 51 матч, забил 1 гол и оформил 7 ассистов.