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Неприкосновенный. Ман Сити интересовался воспитанником Барселоны, однако каталонцы отказали
В начале летнего трансферного окна
Фото з відкритих джерел
В начале лета "Манчестер Сити" интересовался левым защитником каталонской "Барселоны" Алексом Бальде. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Английский клуб узнавал ситуацию с 19-летним испанцем. Однако руководство "блауграны" отказало "горожанам", так как считает своего воспитанника неприкосновенным.
Романо также добавляет, что Алекс подписал с "Барселоной" контракт до 2028-го года.
В футболке первой команды "Барсы" Бальде провел 51 матч, забил 1 гол и оформил 7 ассистов.
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