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Неприкосновенный. Ман Сити интересовался воспитанником Барселоны, однако каталонцы отказали

Англия
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В начале летнего трансферного окна

Неприкосновенный. Ман Сити интересовался воспитанником Барселоны, однако каталонцы отказали

Фото з відкритих джерел

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В начале лета "Манчестер Сити" интересовался левым защитником каталонской "Барселоны" Алексом Бальде. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб узнавал ситуацию с 19-летним испанцем. Однако руководство "блауграны" отказало "горожанам", так как считает своего воспитанника неприкосновенным.

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Романо также добавляет, что Алекс подписал с "Барселоной" контракт до 2028-го года.

В футболке первой команды "Барсы" Бальде провел 51 матч, забил 1 гол и оформил 7 ассистов.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Алекс Бальде
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