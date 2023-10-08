Де Дзерби: Когда вы не проигрываете Ливерпулю, это все равно великолепный результат

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал результативную ничью с "Ливерпулем" в рамках 8-го тура АПЛ.

"Когда вы не проигрываете "Ливерпулю", это все равно великолепный результат. Мы довольны одним очком, но если проанализировать всю игру, как мы играли, возможно, мы заслуживали победы.

У нас очень молодая команда. Мы допустили ошибку, но это моя ответственность. Мы играли с двумя игроками 2004, 2002 годов рождения (прим. - речь идет о Балебе и Адингре). Это был молодой состав, но это наша политика, и я горжусь этими игроками.

Я думаю, что в первом тайме был момент, когда мы могли забить еще один гол и повести в счете 2:0. А потом в конце первого тайма я не могу понять, как мы пропустили два мяча. Иногда ты можешь уделять больше внимания обороне, но пропускаешь глупый гол.

Последние матчи? Мы играли с "Ньюкаслом", "Ман Юнайтед", в Лиге Европы, с "Астон Виллой", "Ливерпулем". Это был тяжелый период. Мы должны адаптироваться. Мы должны играть каждую неделю по три игры, и мы не можем играть одним и тем же стартовым составом.

Это был очень важный день для Балебы и для Адингра. Они нам нужны", - рассказал наставник "чаек".