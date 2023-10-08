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Де Дзерби: Когда вы не проигрываете Ливерпулю, это все равно великолепный результат
Коуч "чаек" о ничьей с "мерсисайдцами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал
"Когда вы не проигрываете "Ливерпулю", это все равно великолепный результат. Мы довольны одним очком, но если проанализировать всю игру, как мы играли, возможно, мы заслуживали победы.
У нас очень молодая команда. Мы допустили ошибку, но это моя ответственность. Мы играли с двумя игроками 2004, 2002 годов рождения (прим. - речь идет о Балебе и Адингре). Это был молодой состав, но это наша политика, и я горжусь этими игроками.
Я думаю, что в первом тайме был момент, когда мы могли забить еще один гол и повести в счете 2:0. А потом в конце первого тайма я не могу понять, как мы пропустили два мяча. Иногда ты можешь уделять больше внимания обороне, но пропускаешь глупый гол.
Последние матчи? Мы играли с "Ньюкаслом", "Ман Юнайтед", в Лиге Европы, с "Астон Виллой", "Ливерпулем". Это был тяжелый период. Мы должны адаптироваться. Мы должны играть каждую неделю по три игры, и мы не можем играть одним и тем же стартовым составом.
Это был очень важный день для Балебы и для Адингра. Они нам нужны", - рассказал наставник "чаек".
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