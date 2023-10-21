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Хавбек Челси – о голе Мудрика: Если он пробивал, то должен отдать ему должное

Англия
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Однако, сам Палмер не уверен, что это был удар

Хавбек Челси – о голе Мудрика: Если он пробивал, то должен отдать ему должное

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер прокомментировал гол Михаила Мудрика в ворота "Арсенала" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Возможно, он хотел именно пробивать, я не знаю. Но если он не подавал, а именно пробивал, то должен отдать ему должное", - рассказал хавбек "пенсионеров".

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Что касается Палмера, то на 15-й минуте встречи он реализовал пенальти, который заработал украинский вингер.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Коул Палмер
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Источник:
BBC

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