Хавбек Челси – о голе Мудрика: Если он пробивал, то должен отдать ему должное

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер прокомментировал гол Михаила Мудрика в ворота "Арсенала" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Возможно, он хотел именно пробивать, я не знаю. Но если он не подавал, а именно пробивал, то должен отдать ему должное", - рассказал хавбек "пенсионеров".