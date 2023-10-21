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Хавбек Челси – о голе Мудрика: Если он пробивал, то должен отдать ему должное
Однако, сам Палмер не уверен, что это был удар
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер прокомментировал
"Возможно, он хотел именно пробивать, я не знаю. Но если он не подавал, а именно пробивал, то должен отдать ему должное", - рассказал хавбек "пенсионеров".
Что касается Палмера, то на 15-й минуте встречи он реализовал пенальти, который заработал украинский вингер.
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Источник:BBC
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