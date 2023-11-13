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Линекер о результативности Кейна в Баварии: Его показатели в Ман Сити и Ливерпуле были бы такими же

Англия

Гари считает, что результативность Кейна не зависит от чемпионата

Линекер о результативности Кейна в Баварии: Его показатели в Ман Сити и Ливерпуле были бы такими же

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Гари Линекер считает, что результативность Гарри Кейна не зависит от чемпионата.

"На днях, когда Кейн забил очередные два гола, я подумал, что у него теперь 17 мячей за 11 туров Бундеслиги. Он уже опередил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Германии.

Люди отмечают, что его результативность внезапно возросла, и потом говорят: "Ну, в этой лиге играть проще". Я не думаю, что дело в этом.

Думаю, дело в том, что он играет в доминирующей команде и демонстрирует такие показатели, которые у него были бы в команде вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", - заявил бывший форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.

"Верно. Абсолютно точно. Сто процентов", - отреагировал Алан Ширер, еще один экс-нападающий английской команды.

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Источник:
liverpoolecho
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