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Линекер о результативности Кейна в Баварии: Его показатели в Ман Сити и Ливерпуле были бы такими же
Гари считает, что результативность Кейна не зависит от чемпионата
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гари Линекер считает, что результативность Гарри Кейна не зависит от чемпионата.
"На днях, когда Кейн забил очередные два гола, я подумал, что у него теперь 17 мячей за 11 туров Бундеслиги. Он уже опередил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Германии.
Люди отмечают, что его результативность внезапно возросла, и потом говорят: "Ну, в этой лиге играть проще". Я не думаю, что дело в этом.
Думаю, дело в том, что он играет в доминирующей команде и демонстрирует такие показатели, которые у него были бы в команде вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", - заявил бывший форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.
"Верно. Абсолютно точно. Сто процентов", - отреагировал Алан Ширер, еще один экс-нападающий английской команды.
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