Тоттенхэм продлил контракт со своим резервным вратарем

Резервный голкипер "Тоттенхэма" и сборной Англии Фрейзер Фостер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

За текущий клуб футболист начал играть летом прошлого года.

"С того момента, когда я перешел сюда, мне нравится быть в этом клубе. У нас фантастическая команда, мне очень понравилось время, которое я провел здесь, поэтому я рад продолжить договор", - сказал голкипер официальному сайту "Тоттенхэма".