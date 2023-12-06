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Тоттенхэм продлил контракт со своим резервным вратарем

Англия

Новое соглашение действует до 2025 года

Тоттенхэм продлил контракт со своим резервным вратарем

sky sports

UA-Футбол
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Резервный голкипер "Тоттенхэма" и сборной Англии Фрейзер Фостер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

За текущий клуб футболист начал играть летом прошлого года.

"С того момента, когда я перешел сюда, мне нравится быть в этом клубе. У нас фантастическая команда, мне очень понравилось время, которое я провел здесь, поэтому я рад продолжить договор", - сказал голкипер официальному сайту "Тоттенхэма".

В этом сезоне игрок сыграл 14 матчей. "Тоттенхэм" сейчас на 5-м месте турнирной таблицы АПЛ

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