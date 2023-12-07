Тоттенхэм определился с ценой трансфера Ришарлисона

Несколько клубов интересуются нападающим "Тоттенхэма", но он не отпустят игрока просто так. В свое время переход Ришарлисона вызвал большой резонанс.

Английский клуб хочет продать футболиста не дешевле чем за 60 млн.евро. В случае трансфера "Тоттенхэм" намерен получить минимум такую же сумму, которую команда заплатила "Эвертону" летом 2022 года.

Ришарлисон имеет действующий контракт до лета 2027 года и получает 90 000 фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщает издание "Оne football"