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Тоттенхэм определился с ценой трансфера Ришарлисона

Англия

Бразилец может перейти в другой клуб

Тоттенхэм определился с ценой трансфера Ришарлисона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько клубов интересуются нападающим "Тоттенхэма", но он не отпустят игрока просто так. В свое время переход Ришарлисона вызвал большой резонанс.

Английский клуб хочет продать футболиста не дешевле чем за 60 млн.евро. В случае трансфера "Тоттенхэм" намерен получить минимум такую же сумму, которую команда заплатила "Эвертону" летом 2022 года.

Ришарлисон имеет действующий контракт до лета 2027 года и получает 90 000 фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщает издание "Оne football"

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Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Romerik (YNWA)
07.12.2023 в 20:28
Який дурак за це поліно, з 2 голоми за 2 сезони в АПЛ, заплатить мінімум 60? Навіть Боулі не настільки тупий, щоб купити його)
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
07.12.2023 в 20:28
Який дурак за це поліно, з 2 голоми за 2 сезони в АПЛ, заплатить мінімум 60? Навіть Боулі не настільки тупий, щоб купити його)
Ответить
0
0

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