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Тоттенхэм определился с ценой трансфера Ришарлисона
Бразилец может перейти в другой клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько клубов интересуются нападающим "Тоттенхэма", но он не отпустят игрока просто так. В свое время переход Ришарлисона вызвал большой резонанс.
Английский клуб хочет продать футболиста не дешевле чем за 60 млн.евро. В случае трансфера "Тоттенхэм" намерен получить минимум такую же сумму, которую команда заплатила "Эвертону" летом 2022 года.
Ришарлисон имеет действующий контракт до лета 2027 года и получает 90 000 фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщает издание "Оne football"
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