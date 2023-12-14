Тренер Тоттенхэма поделился трансферными планами на январь

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился трансферными планами на январь. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Роману.

"Нам нужно будет подписать еще одного центрального защитника. Потому что сейчас мы переживаем, чтобы ни с кем ничего не случилось."