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Тренер Тоттенхэма поделился трансферными планами на январь

Англия

Анге Постекоглу хочет укрепить команду

Тренер Тоттенхэма поделился трансферными планами на январь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился трансферными планами на январь. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Роману.

"Нам нужно будет подписать еще одного центрального защитника. Потому что сейчас мы переживаем, чтобы ни с кем ничего не случилось."

Сейчас "Тоттенхэм" находится на 5-м месте Английской Премьер-лиги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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