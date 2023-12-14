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Тренер Тоттенхэма поделился трансферными планами на январь
Анге Постекоглу хочет укрепить команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился трансферными планами на январь. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Роману.
"Нам нужно будет подписать еще одного центрального защитника. Потому что сейчас мы переживаем, чтобы ни с кем ничего не случилось."
Сейчас "Тоттенхэм" находится на 5-м месте Английской Премьер-лиги.
????⚪️ Ange Postecoglou confirms Spurs plan to sign new centre back in January.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2023
“We need to sign another centre-back though because at the moment we're on tenterhooks in case something else happens there”. pic.twitter.com/GlxgZiSVUX
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