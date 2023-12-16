Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.12.2023

Английская Премьер-лига, 17 тур

16 декабря, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Знаковой для английского футбола Рой Ходжсон приедет в гости к Пепу Гвардиолы – одному из лучших тренеров в истории. Дуэль таких наставников – одна из изюминок матча. Однако класс их подопечных существенно отличается. Тем более что очевидный фаворит противостояния играет дома.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Манчестер Сити

В прошлом туре "горожане" наконец-то прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в рамках АПЛ. Едва не довели до антирекорда для Гвардиолы, ведь его команды никогда раньше не играли пять раундов чемпионата без побед. Однако и эти три очка дались нелегко. Действующий чемпион "Манчестер Сити" играл против команды, которая только что поднялась с Чемпионшипа. "Лутон" в том матче даже вел после первого тайма, но "горожане" наконец-то включили свои чемпионские амбиции и вырвали победу благодаря двум голам в середине второй половины встречи.

Сейчас "Ман Сити" идет четвертым в лиге. Однако это не большая проблема. От первого "Ливерпуля" отрыв всего четыре очка, до второго "Арсенала" – три зачетных пункта. Тем более что "мерсисайдцы" и "канониры" на следующей неделе сыграют очный поединок. Сезон как раз в разгаре. В то же время лигочемпионовские баталии для МС пока на паузе. 18 очков из 18 возможных на групповом – отличный результат.

Кадры хозяев

Через три дня после этого матча "горожане" сыграют поединок полуфинала Клубного Чемпионата мира против "Уравы" из Японии. Возможно, Гвардиола побережет некоторых игроков, ведь кроме долгого перелета и игры в другом климате придется еще и правильно восстановиться после изнурительного матча АПЛ. А на данный момент в лазарете находятся важные игроки: Доку и Де Брюйне точно не сыграют сегодня, Грилиш под вопросом. Также не до конца известно состояние Холанда, пропустившее последние два поединка. Гвардиола ранее говорил, что надеется на возвращение норвежца к клубному Мундиалю.

Новости Кристал Пэлас

За последние девять матчей "стекольщики" победили один раз. Это был выездной поединок против одного из представителей зоны вылета АПЛ “Бернли”. Еще шесть раз "Пэлас" проиграл. В том числе и встреча в предыдущем туре против "Ливерпуля". Самое интересное, что лондонцы первыми – как и "Лутон" в ворота МС – забили "мерсисайдцам". Но пропущенные голы на 76 и на 90+1 минутах забрали все три очка "стекольщиков". Основной причиной стало удаление Джордана Аю, ведь последние 15 минут основного времени команда играла в меньшинстве.

“Кристал Пэлас” может бороться против грандов. Они также дважды уступили “Тоттенхэму” и “Арсеналу” – в обоих случаях с разницей в один мяч. "Манчестер Юнайтед" (ну чуть-чуть гранд, правда?) и вообще удалось победить на "Олд Траффорд". Однако баллов не удалось много набрать. Классический середняк последних лет "Кристалл Пэлас" сейчас идет на 15 месте. Но потенциал для завоевания очков есть.

Кадры гостей

Потерь у "стекольщиков" немало. Можно даже сказать, что много. Вышеупомянутый Джордан Аю пропустит этот матч из-за дисквалификации. Также есть целая когорта травмированных футболистов: Дин Хендерсон, Джонстон, Дукуре, Холдинг, Эзе, Рак-Сакье и Эдуар. Митчелл пропустил последний матч, а Лерма был заранее заменен – у них еще есть шанс восстановиться до сегодняшнего поединка.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

13.12. Црвена Звезда – Манчестер Сити 2:3 (ЛЧ)

10.12. Лутон – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

06.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

03.12. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

28.11. Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (ЛЧ)

Последние пять встреч хозяев

09.12. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

06.12. Кристал Пэлас – Борнмут 0:2 (АПЛ)

03.12. Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

25.11. Лутон – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

11.11. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

11.03.23. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

27.08.22. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:2 (АПЛ)

14.03.22. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)

30.10.21. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

01.05.21. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 16 11 4 1 36 - 15 37 2 Арсенал 16 11 3 2 33 - 15 36 3 Астон Вилла 16 11 2 3 35 - 20 35 4 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 10 3 3 38 - 18 33 5 Тоттенхэм 17 10 3 4 35 - 23 33 6 Манчестер Юнайтед 16 9 0 7 18 - 21 27 7 Ньюкасл 16 8 2 6 33 - 21 26 8 Брайтон 16 7 5 4 33 - 28 26 9 Вест Хэм Юнайтед 16 7 3 6 26 - 30 24 10 Фулхэм 16 6 3 7 26 - 26 21 11 Брентфорд 16 5 4 7 23 - 22 19 12 Челси 16 5 4 7 26 - 26 19 13 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21 - 26 19 14 Борнмут 16 5 4 7 21 - 30 19 15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 4 4 8 15 - 23 16 16 Ноттингем Форест 17 3 5 9 17 - 30 14 17 Эвертон 16 7 2 7 20 - 20 13 18 Лутон Таун 16 2 3 11 17 - 32 9 19 Бернли 16 2 2 12 16 - 34 8 20 Шеффилд Юнайтед 16 2 2 12 12 - 41 8

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Кристал Пэлас

Прогноз матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас от UA-Football

"Горожане" должны побеждать. "Стекольщики" будут биться-бороться, однако повторить подвиги позапрошлого сезона они не способны. Тогда они за два матча против МС набрали четыре очка. Хотя и "Ман Сити" сейчас не в лучшем состоянии, но и у лондонцев также спад. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 2:1.