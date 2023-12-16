Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли

Сегодня "Эвертон" пожалует в гости к "Бернли" на матч 17-го тура АПЛ. В заявку "ирисок" не попал украинец Виталий Миколенко. Все из-за небольшого мышечного повреждения. Об этом рассказал главный тренер Шон Дайч.

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Вместо Миколенко на левой бровке в защите будет играть Бен Годфри, последняя игра которого датируется вторым сентября.

Украинец пропустит матч впервые с сентября, когда он был на скамейке запасных в игре с "Шеффилд Юнайтед".