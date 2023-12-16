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Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли
Известна причина
evertonfc.com
Сегодня "Эвертон" пожалует в гости к "Бернли" на матч 17-го тура АПЛ. В заявку "ирисок" не попал украинец Виталий Миколенко. Все из-за небольшого мышечного повреждения. Об этом рассказал главный тренер Шон Дайч.
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Your Toffees to face @BurnleyOfficial! ????#BUREVE pic.twitter.com/87sGI8AkY9— Everton (@Everton) December 16, 2023
Вместо Миколенко на левой бровке в защите будет играть Бен Годфри, последняя игра которого датируется вторым сентября.
Украинец пропустит матч впервые с сентября, когда он был на скамейке запасных в игре с "Шеффилд Юнайтед".
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