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Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли

Англия
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Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли

evertonfc.com

Новина українською

Сегодня "Эвертон" пожалует в гости к "Бернли" на матч 17-го тура АПЛ. В заявку "ирисок" не попал украинец Виталий Миколенко. Все из-за небольшого мышечного повреждения. Об этом рассказал главный тренер Шон Дайч.

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Вместо Миколенко на левой бровке в защите будет играть Бен Годфри, последняя игра которого датируется вторым сентября.

Украинец пропустит матч впервые с сентября, когда он был на скамейке запасных в игре с "Шеффилд Юнайтед".

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
Everton
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2023 в 19:30
Виталик ищи себе новую команду если не хочешь играть в первой лиге!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.12.2023 в 19:30
Виталик ищи себе новую команду если не хочешь играть в первой лиге!
Ответить
0
0

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