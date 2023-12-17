Зинченко и Арсенал победили, а Ярмолюк сыграл 10-й матч за Брентфорд. Известны оценки украинцев за сегодняшние игры

В воскресных поединках 17-го тура АПЛ принимали участие представители Украины.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на игру с "Брайтоном", который возглавляет еще один хорошо нам известный персонаж - Роберто Де Дзерби. "Канониры" уверенно переиграли соперника со счетом 2:0, а Александр покинул поле уже в компенсированное время, уступив место Кивьору. За эту игру украинец получил 7,2 от статистически-аналитического портала WhoScored и 7,4 от их коллег из Sofascore. 63 касания мяча, 4 перехвата, 84% точных пасов, 2 лонгбола, 1 неплохой созданный шанс - имеем такую статистику.

Читайте также Зинченко является одним из лучших в АПЛ по противодействию дриблингу соперников

В параллельной игре "Брентфорд" принимал крепкую "Астон Виллу". Украинец Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных. Хозяева долгое время вели в счете, но после удаления пропустили дважды. Надежда была на Ярмолюка, которого тренер выпустил на 89-й минуте. Забить не удалось, но за более 10-и минут времени он 10 раз коснулся мяча, выполнил 4 паса (3 из которых точные), 1 раз отобрал сферу после прессинга, получил желтую карточку и заработал на себе красную карточку для соперника. Его оценки от WhoScored и Sofascore - 6,1 и 6,6 соответственно.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Для Зинченко эта игра стала 22-й за "Арсенал" в текущем сезоне. Он имеет гол, ассист и 3 предупреждения. Ярмолюк провел 10-й матч за "Брентфорд".