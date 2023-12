Молодость и надежность. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центральный защитник

"Cherries complete Zabarnyi coup" - новость с таким заголовком довольно неожиданно появилась 31 января, в последний день трансферного окна. С тех пор Английская Премьер Лига знакома с еще одним вундеркиндом из Украины.

Мы продолжаем вас знакомить со сборной лучших украинских легионеров 2023-го года. Конечно, что одно место - за Ильей Забарным. К сожалению, особой конкуренции за эту позицию в нашей сборной не было. Почти безальтернативный выбор. Но ведь какой!

2023 год запомнится Илье на всю жизнь. Эти 12 месяцев - переломные в карьере Забарного: первый трансфер, иностранный клуб, АПЛ, место в основе, интерес со стороны топ-команд... Идеальный сценарий!

Однако, вероятно, с 2023-м может поспорить еще 2020-й. Помните, именно тогда Илья ворвался в украинский взрослый футбол. Конечно, не без доли фарта. Ведь в то время у киевлян возникли серьезные проблемы с центральными защитниками - травмировались все основные ЦЗ : Бурда, Шабанов и Попов. Поэтому к основной команде подпустили юношей Сироту и Забарного. А дальше - словно во сне: дебют в УПЛ, через 4 дня дебют в еврокубках, а в следующем месяце - первый вызов в Национальную сборную Украины и полные матчи против Франции, Германии и Испании. И это все в 18 лет. Сумасшествие!

На самом деле, этому всему есть одно простое объяснение: Забарный - талант. Вот и все. Но, конечно, не без ежедневной работы и совершенствования. Ведь мы все знаем, что одного таланта недостаточно. Детский тренер игрока Юрий Теплицкий отмечал, что Илья не имел проблем с дисциплиной, обладал хорошей скоростью и выносливостью. Именно поэтому сначала он был нападающим, или другим игроком атакующего плана.

"С первых тренировок было заметно, что он дисциплинированный, воспитанный, вежливый и умный парень. Илья был очень трудолюбивым, энергичным, очень старательно выполнял все упражнения на тренировках. Кроме этого, у него были хорошие физические данные для занятий футболом. Он был очень быстрый и имел естественную выносливость. Возможно, не так легко давались ему определенные технические навыки. Мне кажется, что это связано было с тем, что он пришел в футбол не в 5-6 лет, а уже тогда, когда ему было 8 или 9 лет. В нашей команде из обычных мальчишек он капитаном был. Я знал, что могу на него положиться. Для любого детского тренера было хорошо иметь такого игрока, как Илья, в команде. Кстати, в первые годы он не играл на позиции защитника, он был нападающим или атакующим полузащитником. Центрбеком мы его также пробовали, но большую часть времени он играл нападающим, потому что нам нужен был такой энергичный и характерный игрок. Но, когда понадобилось надежнее играть в обороне и меньше пропускать мячей, то мы решили попробовать его на позиции центрбека. Как профессиональный игрок, мне кажется, что он мог бы играть на позициях атакующих. Когда мы играли еще не на большом поле, то Илья безумный объем работы мог выполнить за матч - он мог атаковать, потом возвращаться в оборону, отбирать мячи, снова атаковать. Я помню, что общался с отцом Ильи, когда он только оказался в киевском клубе. Я спрашивал, как там у него успехи. А отец объяснил, что ставят его защитником, потому что он быстрый и может догнать любого нападающего, - рассказывал Юрий Теплицкий.

За "Динамо" Забарный сыграл 84 матча, за которые сумел стать чемпионом Украины и обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Молодое дарование впоследствии заметил скромный "Борнмут" из одного из лучших чемпионатов мира - АПЛ. "Вишенки" тогда только покинули Чемпионшип, приспосабливались к высшему уровню соревнований и пытались найти свой игровой стиль. За первую часть сезона 2022/23 годов "Борнмут" пропустил наибольшее количество голов среди всех команд АПЛ, а также был худшим по количеству ударов и xG. Еще одной проблемой было много пропущенных голов после стандартов.

Эти проблемы побудили менеджера команды Гари О'Нила к усилению в зимнее трансферное окно. Для помощи в защитном звене глаз упал на украинца Илью Забарного. "Борнмут" отдал за него около 27-и миллионов евро, таким образом, обеспечив для "Динамо" самый дорогой трансфер для клуба за все время его существования. Кроме этого, этот переход является самым дорогим среди всех украинских защитников в истории.

How much are you looking forward to seeing this guy? ???? — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 1, 2023

Вспоминаем, что в Англию Илья переезжал с травмой, поэтому имел время на освоение в новых условиях, знакомство с коллективом, с новой страной. После восстановления Забарного, "Борнмут" ждали важные матчи за сохранение места в элитном дивизионе. Конечно, О'Нил не стал рисковать ставить в основу молодого и "необстрелянного" на таком уровне соревнований игрока. Но, как дело было сделано, Забарного начали наигрывать на следующий сезон. Коуч не имел стабильной пары центрбеков, а великолепная игра украинца ногами как раз подходила под его контратакующий стиль. Всего, за второе полугодие сезона 2022/23 Забарный успел сыграть 5 матчей.

Дальнейшая смена тренера не повлияла на положение Ильи. Испанец Андони Ираола полностью изменил стиль игры "Борнмута". Теперь "вишенки" играют агрессивно, включают контрпрессинг и постоянно ждут пространство, чтобы отдать пас вбегающему партнеру. Команда начала отдавать больше передач, и как следствие увеличила процент владения мячом. Также, по сравнению с О'Нилом, футболисты начали меньше отдавать пасов назад, а это значит, что в приоритете именно натиски на ворота оппонентов.

Забарный в этой модели - очень важная и подходящая деталь. В паре с Маркосом Сенеси украинец отвечает за "первый пас", поэтому именно на него возложена роль креативного защитника, который может начать атаку.

Under the radar ????



Here's the best bits from Illia Zabarnyi's performance against Sheffield United ???? pic.twitter.com/S9HKPWyIOo — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 26, 2023

Также, на Забарного можно положиться, когда партнеры идут в высокий прессинг. Ведь Илья, вместе с другими защитниками, остаются на своих местах, таким образом сохраняя надежность позади. Именно защитники нивелируют контрвыпады оппонентов, если будут обыграны атакующие игроки во время прессинга.

Но самое главное то, что Забарный, как бы это просто не звучало, является хорошим защитником. Он уверенно чувствует себя под давлением, может начать атаку, и в целом, прекрасно выполняет базовые функции центрального защитника.

An immense block ???? pic.twitter.com/DBXCCwz7qb — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 7, 2023

Подтверждение вышесказанному - статистика. Украинский защитник является одним из лучших игроков АПЛ по количеству заблокированных ударов. Его показатель - 20.

Нельзя опустить еще одну важную черту Забарного - игровой интеллект. Показательный момент отметил "Борнмут" в соц. сетях. В игре с "Манчестер Юнайтед" Илья, вместе Марком Сенеси, жестами продемонстрировали Льюису Куку чтобы тот запрессинговал Мактоминея. Как результат - перехват мяча и ассист Кука на Соланке. Так был забит первый гол в том поединке.

The football IQ from Illia Zabarnyi and Marcos Senesi is top ???? pic.twitter.com/ONTxwNkTu9 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 10, 2023

Коуч "вишенок" Ираола доволен игрой Забарного, хотя и отмечает возраст.

Думаю, Заба очень молод. Мы должны понимать, что он очень молод, и 21-летнему игроку нелегко еженедельно выходить в старте на матчи АПЛ против топовых соперников. Я считаю, что Забарный совершенствуется в течение сезона, сейчас он демонстрирует хорошую игру в обороне, и мы надеемся, что он сможет продолжить в том же духе.

Руководители "Борнмута" имеют большие надежды на еще больший прогресс молодого футболиста, в надежде выторговать неплохую сумму за него в будущем.

"Забарный имеет статус одного из самых многообещающих защитников в мире. Мы ожидаем, что он продолжит свое развитие в нашем клубе, и станет одним из самых важных и ценных игроков нашей команды", - сказал исполнительный директор "Борнмута" Нейл Блейк.

Тем более, что претенденты уже есть. По сообщениям СМИ, за Ильей следит "Тоттенхэм". Причем уже 2 года. Но мы понимаем, что клуб из одноименного города не будет расставаться с украинцем так быстро.

В текущем сезоне Забарный сыграл во всех 18-и матчах АПЛ, в 4-х из которых удалось не пропустить. В общем, имеем довольно неплохую статистику: 28 отборов мяча, 71% удачных отборов, 44% успешных попыток остановить дриблинг соперника, 76 выигранных дуэлей против 57-и проигранных, 52 точные длинные передачи, всего 13 фолов и 3 желтые карточки.

Забарный с каждым годом прогрессирует, это очевидно. О такой карьере можно только мечтать. В 20-летнем возрасте украинскому защитнику перебраться в АПЛ, и не просто перебраться, а регулярно там играть. "Борнмут" является отличным промежуточным этапом к топ-клубу. Во-первых, вокруг клуба нет постоянного напряжения и давления со стороны болельщиков. Индивидуальные ошибки и неудачи команды воспринимаются не так агрессивно, как это всегда есть в "больших" клубах. Во-вторых, руководство не привыкло к поспешным решениям относительно смены тренеров. В данном случае к менеджеру Ираолы со стороны клуба существует доверие, а для Ильи это то, что надо, учитывая его нынешнее игровое время при этом коуче.

Бесспорно, Илью ждет топ-клуб. Конечно, не этой зимой, а вот уже летом 2024-го боссам "Борнмута" придется включать свои профессиональные навыки, чтобы продать игрока как можно дороже. К тому же, ходят слухи, что по условиям трансфера футболиста из "Динамо", "вишенки" должны поделиться 20-а процентами с последующей перепродажи.

Забарный - прекрасный пример таланта и работы над собой. Надеемся, что в дальнейшем украинских защитников в лучших чемпионатах мира будет становиться все больше, и они смогут дать конкуренцию Илье в нашей сборной года. Тем более, что Забарный, Зинченко и Миколенко уже продемонстрировали какие таланты можно найти в Украине.