Вероятность увольнения, тринадцатое место в лиге и конфликт с вратарем. Как Алекс Фергюсон выиграл дебютный титул в МЮ

"Три года оправданий и это все еще дерьмо" – вот такая надпись красовалась на баннере, адресованном Алексу Фергюсону. Сегодня в подобное невозможно поверить, однако в декабре 1989-го воспринималось вполне нормально – только что "Манчестер Юнайтед" уступил 1:2 "Кристал Пэлас".

Это поражение – лишь пазл из череды неудач: "красные дьяволы" выдали 11-матчевую безвыигрышную серию в Первом дивизионе, которая длилась с конца ноября по начало февраля. Настоящий ужас, который все сильнее расшатывал почву под ногами выдающегося шотландца.

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Алекс сиял у руля "Абердина", клал на лопатки мадридский "Реал" в финале Кубка обладателей кубков, был уважаемым человеком на родине. Впрочем, с переездом на "Олд Траффорд" начались проблемы – требовалось не просто улучшение менталитета, а построение целостной системы.

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В одном из материалов мы подробно рассмотрели дебютный сезон тренера в стане МЮ, и надо сказать, что с последующими годами ситуация не особо улучшилась. Да, просматривались проблески в контексте результатов – то же одиннадцатое место по итогам кампании 1986/87 сменилось вторым. Увы, запала хватило ненадолго, и в 1989-ом команда вернулась туда, откуда начинала.

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Розыгрыш 1989/90 также не дал оснований верить в то, что "манкунианцы" возьмут и вот так выберутся из кризиса – ведь кроме провального отрезка, указанного выше, футболисты не впечатлили и на старте. 0:2, поочередно нанесенные "Дерби Каунти" и "Норвичем", 2:3 – от "Эвертона" и 1:5 – в дерби с "горожанами". Как на это реагировать?

Согласитесь, в условиях современности ни один клуб не будет держать специалиста, который не может гарантировать стабильность на столь длительной дистанции. В Ферги верил председатель правления Мартин Эдвардс, и эта поддержка обошлась очень дорого – пресса клевала первого и охотно интриговала против второго.

Сейчас в МЮ опровергнут любые домыслы, а сэр Алекс скажет очевидную вещь, вроде той, которую написал в автобиографии: "Без победы в Кубке Англии над "Кристал Пэлас" почти через четыре года после моего прихода у меня бы возникли серьезные сомнения относительно пригодности для этой работы.

Мы никогда не узнаем, насколько я был близок к тому, чтобы меня уволили. Это решение никогда не навязывалось правлению "Юнайтед". Но без того триумфа на "Уэмбли" толпа бы не смилостивилась. Недовольство могло охватить и клуб".

И это лукавство – вокруг Эдвардса снуют люди, сыплющие разными предложениями. В одном из интервью функционер признался, что у него были причины для раздумий, и, слава Богу, выручили чуйка и разговор с Бобби Чарльтоном – легендарный нападающий настоял, чтобы Фергюсона придержали.

"Оглядываясь назад, трудно переоценить, насколько важно было выиграть первый трофей под руководством Алекса. Если бы обстоятельства сложились по-другому, Алекс мог бы уйти, и весь тот успех, которого мы впоследствии достигли, никогда бы не состоялся", - констатировал Мартин.

Пол Инс вспомнил, как в январе 1990-го едва не дошло до точки кипения – было понятно, что кардинальных сдвигов в чемпионате не видать, а перспективы встречи с "Ноттингем Форест" в Кубке Англии оценивались очень скупо. Летом "МЮ" провел насыщенную трансферную кампанию (кроме Инса прибыли Гари Паллистер, Нил Уэбб, Дэнни Уоллес, Майк Фелан и еще несколько имен), поэтому в кабинетах, опасаясь оттока фанатов и спонсоров, методично давили – где показатели?

"Мы что-то слышали перед тем, как готовились к игре с "Ноттингем Форест". Вы же знаете, были такие слухи: "Если мы сегодня не выиграем, то тренер может уйти". Нам было трудно в лиге. Марк Робинс забил, и люди сказали, что это спасло работу Ферги. Я не уверен. У нас был отличный глава совета, Мартин Эдвардс. Я думаю, у него с Ферги были отличные отношения. В 80-х - 90-х мы только начали восстанавливать команду".

История не знает понятий "но" и "если бы". При откровенно несбалансированном составе, усеянном травмами разной степени, "красные дьяволы" продемонстрировали характер и благодаря голу, проведенному Робинсом на 56 минуте, справились с третьим раундом. Отпали ли упреки в отношении Алекса? Нет, однако временно утихли – Брайан Клаф был не меньшей глыбой, лучше выглядел в турнирной таблице и, что примечательно, в апреле взял Кубок футбольной лиги.

В мае соперники снова пересеклись, и тогда "лесники" на "Сити Граунд" сокрушили "Манчестер Юнайтед" – точные выстрелы Стюарта Пирса, Найджела Клафа, Гарри Паркера и Стива Четтла ознаменовали 4:0. На Фергюсона было трудно смотреть – как следствие, коллектив финишировал тринадцатым в дивизионе, причем мог опуститься ниже ("МС" и "Кристал Пэлас" также набрали по 48 баллов, а шестнадцатый "Дерби" – 46). Впрочем, у мэтра еще был козырь в рукаве – не убийственный, однако весомый.

***

Да, "МЮ" завоевал Кубок Англии. Но был ли это легкий путь? Часто случается, что клуб переключается на другое соревнование, чтобы сохранить лицо, и ради этого вкладывает все усилия. Хотите пример? Понятно, что беды нынешнего "Челси" никуда не делись, но очевидно, что Маурисио Почеттино стремится к Кубку английской лиги – есть вполне реальные шансы его завоевать и таким образом защититься от беспощадной критики.

После "Ноттингема" Фергюсон разобрался с "Херефорд Юнайтед" (1:0) и здорово помучился с "Ньюкаслом" (3:2) – "сороки" долго сопротивлялись, поэтому Брайан Макклер поставил решающую точку лишь на 78 минуте; он же в следующем раунде гарантировал викторию над "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

"Олдем Атлетик"? Никто не рассчитывал, что полуфинальная встреча подытожится 3:3 – чаши весов постоянно склонялись в ту или иную сторону и рубка плавно перешла в экстра-тайм. Учитывая то, что тогдашний регламент не предусматривал серию пенальти, был организован дополнительный матч; и это дало Алексу основания задуматься над тем, чтобы сменить вратаря.

Над головой Ферги кружил помощник Арчи Нокс, который буквально умолял – давайте попробуем альтернативу. Джим Лейтон откликнулся на призыв САФа, в 1988-м приехал из "Абердина", где справедливо пользовался безоговорочным авторитетом, но так и не смог полноценно адаптироваться на новом месте.

"Он потерял уверенность, его решения стали подозрительными. Вопреки моим собственным суждениям, я поддался рассуждениям Нокса относительно Лейтона. Джим выдал нервозность и хотя не допустил впечатляющих промахов, он мог сделать больше, чтобы предотвратить два гола "Олдема".

Поначалу шотландец колебался – чтобы лучше оценить ситуацию, прикрепил Нокса персонально к Лейтону. К сожалению, последний не выдержал давления со стороны общества – по воспоминаниям Ферги, был "мрачным", "разбитым" и "подавленным". Джим появился в ответе с "Атлетиком" (2:1), а в финале с "Кристал Пэлас" откровенно "поплыл" (3:3) – пропустил на 16 минуте и еще дважды – после перерыва. И хорошо, что за дело взялись Робсон и Хьюз, который оформил дубль – иначе бы "красные дьяволы" не избежали катастрофы.

Фергюсон подвел окончательную черту – на "Уэмбли" в "рамку" станет Лес Сили, голкипер, арендованный у "Лутона". Тренер подготовил обширное досье, где устроил опрос среди членов раздевалки, также дал свою оценку: "Дерзкий, порой откровенно высокомерный, не самый популярный среди игроков". "Был ли Сили лучше, чем Джим? Нет, но он думал, что да. Иногда это может быть важным в финале Кубка. Доказательства против Джима были убедительными. Я был убежден, что он был не в том состоянии, чтобы выдержать еще один суровый экзамен".

Надо признать, что решение было неожиданное и шокирующее – если Сили провел на поле считанные матчи, то на Лейтона, как ни крути, положилась часть лояльно настроенных партнеров. Послушаем Инса: "Это было типично для Ферги. Лейтон был опустошен. Он был профессионалом, фантастическим парнем. Чувствовать, что тебя сделали козлом отпущения – никогда не приятно, особенно для человека с таким опытом.

Мы не могли поверить. Мы все сочувствовали. Все говорили: "Не волнуйся, друг", но ты не можешь сказать что-то тому, кто выбыл из финала кубка. "Черт, я не могу поверить, что Ферги это сделал. Почему он его бросил?".

Лейтон не проронил ни одного кривого слова в сторону Сили, с ним подружился и нес гроб, когда Лес умер в 2001-м. А вот Фергюсона не простил – больше не пожал руку и перестал общаться. В дальнейшем Алекс пытался восстановить контакт, но, встретившись с женой вратаря, получил красноречивый ответ: два средних пальца.

"Лейтон был прославлен. Мой взгляд на это дело был совсем другой. У меня есть что спросить тех, кто считает Джима жертвой, а меня злодеем: если бы мы проиграли финал кубка, а я потерял работу, чувствовал бы Джим себя виноватым? Извинился бы он? Я думаю, что ответ в обоих случаях – нет. Честно говоря, я считаю, что Джим был эгоистом. Он ни разу не подал руку. "Нет, во всем виноват Алекс Фергюсон". Это все часть менталитета, самозащиты, присущей вратарям".

Историю пишут победители. Если бы Алекс поймал облизняка, то был бы выставлен за порог; тем не менее, коуч рискнул и Сили не подвел – во время переигровки у него было немного работы, а единственный мяч организовал Ли Мартин. "Юнайтед" поднял над головой Кубок Англии и снял с себя психологический груз.

"Выигрыш Кубка Англии 1990 года дал нам возможность перевести дух и углубил мое ощущение того, что это отличная команда, с которой можно выигрывать трофеи. Он принес хорошие времена. Но на следующее утро после нашей победы одна газета заметила: "Хорошо, ты доказал, что можешь выиграть Кубок Англии, а теперь возвращайся в Шотландию". Я никогда этого не забывал", - подчеркнул САФ.

Менеджер обладал отличной памятью и в будущем постоянно поддерживал тонус – иначе бы не оформил 38 трофеев за карьеру и не стал самым титулованным в истории футбола.

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