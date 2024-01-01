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Микель Артета поделился ожиданиями от зимних трансферов

Англия

Артета рассчитывает на игроков, которые играли в первой половине сезона

Микель Артета поделился ожиданиями от зимних трансферов

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Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от завершения зимнего трансферного окна.

"Я хочу, чтобы игроки, которые играли с нами в первой половине сезона Премьер-лиги, продолжили выступать за нашу команду. Вот и все", - цитирует главного тренера издание ТаІкЅрогт.

Сейчас "Арсенал" занимает четвертую позицию в АПЛ и имеет 40 баллов по итогам 20 туров.

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Источник:
talksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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