Микель Артета поделился ожиданиями от зимних трансферов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от завершения зимнего трансферного окна.

"Я хочу, чтобы игроки, которые играли с нами в первой половине сезона Премьер-лиги, продолжили выступать за нашу команду. Вот и все", - цитирует главного тренера издание ТаІкЅрогт.