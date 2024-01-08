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Артета: Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз надо пробить 35 раз

Англия

Тренер пожаловался на проблемы Арсенала с реализацией

Артета: Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз надо пробить 35 раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" (0:2).

- Насколько разочаровывает то, что вы играете хорошо, но не побеждаете?

- Да, это разочаровывает, но что тут сделаешь? Я не могу сказать: "Играйте плохо, не бейте, и "Ливерпуль" забьет в свои ворота - так победим". Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно.

Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз надо пробить 35 раз. Если продолжать так играть, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно.

- Есть ли риск того, что промахи приведут к психологическим проблемам?

- Возможно. Особенно после этой игры. Вот почему я думаю, что нужно перезагрузиться. Пауза пойдет на пользу, она очень кстати.

- Одна победа за 7 матчей. Насколько сложная ситуация?

- Она очень сложная, но если бы команду разносили, если бы она играла плохо и не заслуживала победы, то я бы беспокоился намного сильнее, - сказал главный тренер "Арсенала".

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Источник:
football.london
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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