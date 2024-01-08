  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Айван Тоуни - о дисквалификации: Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айван Тоуни - о дисквалификации: Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время

Англия
Обновлено

Нападающий Брентфорда почти отбыл восьмимесячную дисквалификацию

Айван Тоуни - о дисквалификации: Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время

Фото: twitter.com/BrentfordFC

Новина українською

Нападающий "Брентфорда" Айван Тоуни, который почти отбыл восьмимесячную дисквалификацию, рассказал о жизни во время периода без футбола. Напомним, в мае 2023 года форварда отстранили от футбола за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает во вторник, 16 января.

"Это было что-то вроде американских горок... Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время. Это было своеобразным наказанием себя", - приводит слова Тоуни Mirror.

В прошлом сезоне Тоуни провел 35 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 35 млн евро.

Читайте также Брентфорд назначил цену в 115 млн за своего нападающего, в нем заинтересованы Челси и Арсенал
По теме
yellow-arrow
Почеттино рассказал о будущем бразильского хавбека
yellow-arrow
VAR не будет работать на полуфинальных матчах Кубка английской лиги
yellow-arrow
Челси готов заплатить отступные за Пауло Дибалу
Брентфорд (Лондон) Айвен Тоуни
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mirror
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости