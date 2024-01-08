Айван Тоуни - о дисквалификации: Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время

Нападающий "Брентфорда" Айван Тоуни, который почти отбыл восьмимесячную дисквалификацию, рассказал о жизни во время периода без футбола. Напомним, в мае 2023 года форварда отстранили от футбола за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает во вторник, 16 января.

"Это было что-то вроде американских горок... Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время. Это было своеобразным наказанием себя", - приводит слова Тоуни Mirror.

В прошлом сезоне Тоуни провел 35 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 35 млн евро.