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Форвард Брентфорда отбыл дисквалификацию и заявил, что хочет играть за топ-клуб
Нападающий Брентфорда высказался о будущем
Фото: Metro UK
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни рассказал о желании играть за топ-клуб и бороться за трофеи.
"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы".
"Если клуб будет платить хорошие деньги...тогда, кто его знает. В январе или когда наступит время, я буду готов перейти в другой клуб. Но я хочу наслаждаться и играть сейчас", - сказал Айвен Sky Sports.
Тоуни выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.
Сегодня, 17 января, форвард отбыл дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. В мае Федерация футбола Англии выяснила, что Тоуни сделал 232 ставки в период с февраля 2017-го по январь 2021-го, и отстранила его от футбола на 8 месяцев.
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