Форвард Брентфорда отбыл дисквалификацию и заявил, что хочет играть за топ-клуб

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни рассказал о желании играть за топ-клуб и бороться за трофеи.

"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы".

"Если клуб будет платить хорошие деньги...тогда, кто его знает. В январе или когда наступит время, я буду готов перейти в другой клуб. Но я хочу наслаждаться и играть сейчас", - сказал Айвен Sky Sports.

Тоуни выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.

Сегодня, 17 января, форвард отбыл дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. В мае Федерация футбола Англии выяснила, что Тоуни сделал 232 ставки в период с февраля 2017-го по январь 2021-го, и отстранила его от футбола на 8 месяцев.