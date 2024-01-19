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Айвен Тоуни: Я – игрок Брентфорда до тех пор, пока его не покину
Айвен Тоуни возвращается к игре
Фото: twitter.com/BrentfordFC
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что хочет играть с лучшими и завоевывать трофеи.
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"Все знают, что я хотел бы играть за лучшую команду и быть на вершине лиги, играя с лучшими".
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"На данный момент я игрок "Брентфорда", до тех пор, пока его не покину, в это окно или в конце этого сезона. Пусть так и будет", - добавил Айвен.
17 января Тоуни вернулся к игре после дисквалификации за нарушение правил на ставки.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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