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"Если бы не травмы, было бы все иначе": Ляпорт рассказал, почему Манчестер Сити решил его продать в Аль-Наср

Англия

Слишком много времени провел в лазарете

"Если бы не травмы, было бы все иначе": Ляпорт рассказал, почему Манчестер Сити решил его продать в Аль-Наср

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Центральный защитник "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт рассказал, почему "Манчестер Сити" решил выставить его на трансфер.

“Думаю, что все дело в моих травмах. Потому клуб начал подписывать контракты с другими центральными защитниками. Когда вы за большие деньги подписываете новых игроков, вы не можете сохранить место на поле для футболиста, который доставил много хлопот из-за травм.

Клуб видел это таким образом и предпочел сделать ставку на других. Очевидно, если бы не мои физические проблемы все было бы по-другому”, - сказал Ляпорт.

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"Аль-Наср" купил защитника за 27,5 миллиона евро в августе прошлого года. В Саудовской Аравии футболист провел 21 матч.

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Аль-Наср Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
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Источник:
AS
Опубликовал: Максим Кучер
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