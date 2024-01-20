"Если бы не травмы, было бы все иначе": Ляпорт рассказал, почему Манчестер Сити решил его продать в Аль-Наср

Центральный защитник "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт рассказал, почему "Манчестер Сити" решил выставить его на трансфер.

“Думаю, что все дело в моих травмах. Потому клуб начал подписывать контракты с другими центральными защитниками. Когда вы за большие деньги подписываете новых игроков, вы не можете сохранить место на поле для футболиста, который доставил много хлопот из-за травм.

Клуб видел это таким образом и предпочел сделать ставку на других. Очевидно, если бы не мои физические проблемы все было бы по-другому”, - сказал Ляпорт.