Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если бы не травмы, было бы все иначе": Ляпорт рассказал, почему Манчестер Сити решил его продать в Аль-Наср
Слишком много времени провел в лазарете
Центральный защитник "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт рассказал, почему "Манчестер Сити" решил выставить его на трансфер.
“Думаю, что все дело в моих травмах. Потому клуб начал подписывать контракты с другими центральными защитниками. Когда вы за большие деньги подписываете новых игроков, вы не можете сохранить место на поле для футболиста, который доставил много хлопот из-за травм.
Клуб видел это таким образом и предпочел сделать ставку на других. Очевидно, если бы не мои физические проблемы все было бы по-другому”, - сказал Ляпорт.
"Аль-Наср" купил защитника за 27,5 миллиона евро в августе прошлого года. В Саудовской Аравии футболист провел 21 матч.
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО