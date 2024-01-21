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Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24
Перед командой украинца стоит настоящий вызов
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Английская Премьер-лига, 21 тур
21 января, 18:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В этом сезоне команды украинских центральных защитников уже четырежды встречались с "Ливерпулем" – во всех случаях неудачно. Дважды уступил "Борнмут" Илье Забарному, еще дважды – ЛАСК Максиму Таловерову. Сегодня у “вишенек” есть шанс изменить эту негативную статистику, ведь “Ливерпуль” будет играть без лидера. Хотя в общем у обеих команд есть немало потерь.
Новости Борнмута
"Вишенки" возвращаются после двухнедельной паузы. Ее они добыли в борьбе 6 января, когда встречались с КПР в Кубке Англии. В этом поединке подопечные Ираолы уступали в гостях представителю Чемпионшипа в два гола, однако во втором тайме смогли за 21 минуту забить трижды. Забарный тоже сыграл, появившись на 15 заключительных минут (с учетом компенсированного времени). А почему же добыли в борьбе паузу? Ибо все-таки избежали переигровки и не встречались снова против КПР среди (уж, наверное, запланированного) отпуска.
31 декабря "Борнмут" впервые за долгое время проиграл. Соперник для этого был подходящий – "Тоттенхэм" на домашнем поле. Однако в этом поединке, скорее всего, все звезды помогли "шпорам". И их реализация была с ними, и “вишенки” тратили свои моменты. До этого "Борнмут" победил в шести матчах из семи. Как результат, команда хорошо закрепилась в середине турнирной таблицы, покинув зону вылета.
Кадры хозяев
Потери из-за Кубка Африки у "Борнмута" также есть: Семенио и Уаттара играют за свои сборные. Также партнер Забарного в центре обороны Сенеси пропустит игру из-за перебора желтых. Адамс, Керкез, Фредерикс и Рэндолф не сыграют из-за травм.
Новости Ливерпуля
"Мерсисайдцы" тоже имели отпуск, но на несколько дней короче. 10 января они встречались с "Фулхэмом" в полуфинале Кубка лиги. И тоже одержали волевую победу благодаря тому, что перевернули игру во втором тайме. Голы Джонса и Гакпо принесли преимущество перед ответным матчем. Еще и в Кубке Англии несколькими днями ранее подопечные Клоппа прошли "Арсенал".
К тому же в рамках АПЛ "Ливерпуль" тоже прекрасно выступает. Благодаря отличным результатам "мерсисайдцы" лидируют в чемпионате. Да, довольно шаткое первое место, ведь "Сити", "Арсенал" и "Астон Вилла" всего на два очка уступают команде Клоппа. Однако лидерство есть лидерство. Где-то могут отозваться такие результаты, как недавний против МЮ. Тогда 0:0 на "Энфилде" при 34 ударах в сторону ворот "манкунианцев" не завершились голом. Настоящее чудо, как для команды с третьей лучшей атакой лиги (43 гола).
Кадры хозяев
Один из лидеров этой атаки сегодня не сыграет. Самый результативный футболист АПЛ (14+8), известный как "игрок одного сезона" Мохамед Салах выступает на Кубке Африки. Более того, он там травмировался и ближайшую неделю (а то и больше) не поможет своей сборной. Кроме египтянина на международном турнире играет и Эндо – он выступает за Японию. Также в лазарете находятся Цимикас, Робертсон, Матип, Трент, Тьяго, Байчетич и Собослай.
Последние пять матчей Борнмута и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 06.01. КПР – Борнмут 2:3 (Кубок Англии)
- 31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)
- 26.12. Борнмут – Фулхэм 3:0 (АПЛ)
- 23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3 (АПЛ)
- 09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 10.01. Ливерпуль – Фулхэм 2:1 (Кубок лиги)
- 07.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)
- 01.01. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (АПЛ)
- 26.12. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
01.11.23. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)
19.08.23. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)
11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)
07.03.20. Ливерпуль – Борнмут 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2
|Манчестер Сити
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28 - 35
|25
|13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15
|Кристал Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16
|Ноттингем Форест
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17
|Эвертон*
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24 - 38
|16
|19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20
|Шеффилд Юнайтед
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Ливерпуль
Прогноз матча Борнмут – Ливерпуль от UA-Football
Несмотря на травму Салаха, "мерсисайдцы" все равно очень сильны. Еще стоит учитывать, что два ключевых футболиста "Борнмута" также не сыграют из-за Кубка Африки, да еще и основной центрбек выбыл из-за перебора желтых. Поэтому должен сегодня быть положительный результат для гостей, хоть и получить тяжелую цену. "Вишенки" – еще тот крепкий орешек сейчас. Прогноз: Победа "Ливерпуля".
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