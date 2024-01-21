Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

Английская Премьер-лига, 21 тур

21 января, 18:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В этом сезоне команды украинских центральных защитников уже четырежды встречались с "Ливерпулем" – во всех случаях неудачно. Дважды уступил "Борнмут" Илье Забарному, еще дважды – ЛАСК Максиму Таловерову. Сегодня у “вишенек” есть шанс изменить эту негативную статистику, ведь “Ливерпуль” будет играть без лидера. Хотя в общем у обеих команд есть немало потерь.

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Новости Борнмута

"Вишенки" возвращаются после двухнедельной паузы. Ее они добыли в борьбе 6 января, когда встречались с КПР в Кубке Англии. В этом поединке подопечные Ираолы уступали в гостях представителю Чемпионшипа в два гола, однако во втором тайме смогли за 21 минуту забить трижды. Забарный тоже сыграл, появившись на 15 заключительных минут (с учетом компенсированного времени). А почему же добыли в борьбе паузу? Ибо все-таки избежали переигровки и не встречались снова против КПР среди (уж, наверное, запланированного) отпуска.

31 декабря "Борнмут" впервые за долгое время проиграл. Соперник для этого был подходящий – "Тоттенхэм" на домашнем поле. Однако в этом поединке, скорее всего, все звезды помогли "шпорам". И их реализация была с ними, и “вишенки” тратили свои моменты. До этого "Борнмут" победил в шести матчах из семи. Как результат, команда хорошо закрепилась в середине турнирной таблицы, покинув зону вылета.

Кадры хозяев

Потери из-за Кубка Африки у "Борнмута" также есть: Семенио и Уаттара играют за свои сборные. Также партнер Забарного в центре обороны Сенеси пропустит игру из-за перебора желтых. Адамс, Керкез, Фредерикс и Рэндолф не сыграют из-за травм.

Новости Ливерпуля

"Мерсисайдцы" тоже имели отпуск, но на несколько дней короче. 10 января они встречались с "Фулхэмом" в полуфинале Кубка лиги. И тоже одержали волевую победу благодаря тому, что перевернули игру во втором тайме. Голы Джонса и Гакпо принесли преимущество перед ответным матчем. Еще и в Кубке Англии несколькими днями ранее подопечные Клоппа прошли "Арсенал".

К тому же в рамках АПЛ "Ливерпуль" тоже прекрасно выступает. Благодаря отличным результатам "мерсисайдцы" лидируют в чемпионате. Да, довольно шаткое первое место, ведь "Сити", "Арсенал" и "Астон Вилла" всего на два очка уступают команде Клоппа. Однако лидерство есть лидерство. Где-то могут отозваться такие результаты, как недавний против МЮ. Тогда 0:0 на "Энфилде" при 34 ударах в сторону ворот "манкунианцев" не завершились голом. Настоящее чудо, как для команды с третьей лучшей атакой лиги (43 гола).

Кадры хозяев

Один из лидеров этой атаки сегодня не сыграет. Самый результативный футболист АПЛ (14+8), известный как "игрок одного сезона" Мохамед Салах выступает на Кубке Африки. Более того, он там травмировался и ближайшую неделю (а то и больше) не поможет своей сборной. Кроме египтянина на международном турнире играет и Эндо – он выступает за Японию. Также в лазарете находятся Цимикас, Робертсон, Матип, Трент, Тьяго, Байчетич и Собослай.

Последние пять матчей Борнмута и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

06.01. КПР – Борнмут 2:3 (Кубок Англии)

31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)

26.12. Борнмут – Фулхэм 3:0 (АПЛ)

23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3 (АПЛ)

09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.01. Ливерпуль – Фулхэм 2:1 (Кубок лиги)

07.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)

01.01. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (АПЛ)

26.12. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.11.23. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)

19.08.23. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)

11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)

07.03.20. Ливерпуль – Борнмут 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль Ливерпуль 20 13 6 1 43 - 18 45 2 Манчестер Сити 20 13 4 3 48 - 23 43 3 Арсенал 21 13 4 4 42 - 20 43 4 Астон Вилла 21 13 4 4 43 - 27 43 5 Тоттенхэм 21 12 4 5 44 - 31 40 6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33 - 30 34 7 Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 - 29 32 8 Брайтон энд Хоув Альбион 20 8 7 5 38 - 33 31 9 Челси 21 9 4 8 35 - 31 31 10 Ньюкасл 21 9 2 10 41 - 32 29 11 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30 - 31 28 12 Борнмут Борнмут 19 7 4 8 28 - 35 25 13 Фулхэм 21 7 3 11 28 - 36 24 14 Брентфорд 20 6 4 10 29 - 33 22 15 Кристал Пэлас 21 5 6 10 22 - 34 21 16 Ноттингем Форест 21 5 5 11 26 - 38 20 17 Эвертон* 21 8 3 10 24 - 28 17 18 Лутон Таун 20 4 4 12 24 - 38 16 19 Бернли 21 3 3 15 21 - 42 12 20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15 - 49 9

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Ливерпуль

Прогноз матча Борнмут – Ливерпуль от UA-Football

Несмотря на травму Салаха, "мерсисайдцы" все равно очень сильны. Еще стоит учитывать, что два ключевых футболиста "Борнмута" также не сыграют из-за Кубка Африки, да еще и основной центрбек выбыл из-за перебора желтых. Поэтому должен сегодня быть положительный результат для гостей, хоть и получить тяжелую цену. "Вишенки" – еще тот крепкий орешек сейчас. Прогноз: Победа "Ливерпуля".