Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?

Завершился последний на сегодня матч АПЛ между "Борнмутом" и "Ливерпулем". Гости на стадионе "вишенок" чувствовали себя хозяевами. По крайней мере Диогу Жота, который оформил 2+1 так точно. 0:4 - разгром от "Ливерпуля".

Илья Забарный провел весь поединок. К сожалению, удачных действий было немного: 1 вынос мяча, 1 заблокированный удар, 3 отбора, 4 выигранных единоборства из 5-ти, 31 пас (23 точных) и 5 удачных лонгболов из 10-ти попыток.

Аналитики из WhoScored поставили Илье одну из самых низких оценок - 5,7. Статистики из Sofascore были чуть более щедрыми - 6,2.

Этот матч стал 24-ым для Забарного за "Борнмут" в данном сезоне.