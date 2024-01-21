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Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?
Счастливых цифр нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершился последний на сегодня матч АПЛ между "Борнмутом" и "Ливерпулем". Гости на стадионе "вишенок" чувствовали себя хозяевами. По крайней мере Диогу Жота, который оформил 2+1 так точно. 0:4 - разгром от "Ливерпуля".
Илья Забарный провел весь поединок. К сожалению, удачных действий было немного: 1 вынос мяча, 1 заблокированный удар, 3 отбора, 4 выигранных единоборства из 5-ти, 31 пас (23 точных) и 5 удачных лонгболов из 10-ти попыток.
Аналитики из WhoScored поставили Илье одну из самых низких оценок - 5,7. Статистики из Sofascore были чуть более щедрыми - 6,2.
Этот матч стал 24-ым для Забарного за "Борнмут" в данном сезоне.
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