  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?

Англия

Счастливых цифр нет

Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился последний на сегодня матч АПЛ между "Борнмутом" и "Ливерпулем". Гости на стадионе "вишенок" чувствовали себя хозяевами. По крайней мере Диогу Жота, который оформил 2+1 так точно. 0:4 - разгром от "Ливерпуля".

Илья Забарный провел весь поединок. К сожалению, удачных действий было немного: 1 вынос мяча, 1 заблокированный удар, 3 отбора, 4 выигранных единоборства из 5-ти, 31 пас (23 точных) и 5 удачных лонгболов из 10-ти попыток.

Читайте такжеОтдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО

Аналитики из WhoScored поставили Илье одну из самых низких оценок - 5,7. Статистики из Sofascore были чуть более щедрыми - 6,2.

Этот матч стал 24-ым для Забарного за "Борнмут" в данном сезоне.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:4. Пошло только во втором тайме
yellow-arrow
Матч, в котором было все. Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2. День дебютных голов с триллерным сюжетом
оценки Ливерпуль Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости