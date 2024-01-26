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Ноттингем Форест хочет осуществить трансфер голкипера РБ Лейпциг - Инсайдер
Английский клуб интересуется Петером Гулачи
transfermarkt
"Ноттингем Форест" намерен подписать голкипера "РБ Лейпциг" Петера Гулачи.
По информации Фабрицио Романо, английский клуб работает над трансфером 33-летнего игрока и уже связался с представителями "РБ Лейпциг". Но пока немцы не хотят отпускать своего голкипера.
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Петер Гулачи в Лиге Чемпионов сыграл один поединок и пропустил один мяч.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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