Ноттингем Форест хочет осуществить трансфер голкипера РБ Лейпциг - Инсайдер

"Ноттингем Форест" намерен подписать голкипера "РБ Лейпциг" Петера Гулачи.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб работает над трансфером 33-летнего игрока и уже связался с представителями "РБ Лейпциг". Но пока немцы не хотят отпускать своего голкипера.

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Петер Гулачи в Лиге Чемпионов сыграл один поединок и пропустил один мяч.