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Ноттингем Форест хочет осуществить трансфер голкипера РБ Лейпциг - Инсайдер

Англия
Обновлено

Английский клуб интересуется Петером Гулачи

Ноттингем Форест хочет осуществить трансфер голкипера РБ Лейпциг - Инсайдер

transfermarkt

Новина українською

"Ноттингем Форест" намерен подписать голкипера "РБ Лейпциг" Петера Гулачи.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб работает над трансфером 33-летнего игрока и уже связался с представителями "РБ Лейпциг". Но пока немцы не хотят отпускать своего голкипера.

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Петер Гулачи в Лиге Чемпионов сыграл один поединок и пропустил один мяч.

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Ноттингем Форест РБ Лейпциг Петер Гулачи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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