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Звезда Ювентуса отказался от предложения Эвертона
Тимоти Веа отклонил предложение английского клуба
transfermarkt
"Эвертон" заинтересовался защитником итальянского "Ювентуса" Тимоти Веа.
Английский клуб предложил арендовать 23-летнего игрока, но Веа отказался от этого предложения. Поскольку он хочет оставить собственный след в истории "Ювентуса".
Тимоти Веа в Серии А сыграл 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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