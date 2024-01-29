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Звезда Ювентуса отказался от предложения Эвертона

Англия

Тимоти Веа отклонил предложение английского клуба

Звезда Ювентуса отказался от предложения Эвертона

transfermarkt

Новина українською

"Эвертон" заинтересовался защитником итальянского "Ювентуса" Тимоти Веа.

Английский клуб предложил арендовать 23-летнего игрока, но Веа отказался от этого предложения. Поскольку он хочет оставить собственный след в истории "Ювентуса".

Тимоти Веа в Серии А сыграл 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль) Тимоти Веа
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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