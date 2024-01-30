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Почеттино прокомментировал слухи о трансфере форварда Челси

Англия

Армандо Броя остается в своем клубе

Почеттино прокомментировал слухи о трансфере форварда Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о трансфере нападающего Армандо Бройи.

"Сейчас все тихо и спокойно. Я говорил об этом на прошлой неделе. Это всегда спекуляции, мы должны жить с этим. Нам пока не о чем общаться".

Армандо Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Армандо Броя
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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