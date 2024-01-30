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Почеттино прокомментировал слухи о трансфере форварда Челси
Армандо Броя остается в своем клубе
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о трансфере нападающего Армандо Бройи.
"Сейчас все тихо и спокойно. Я говорил об этом на прошлой неделе. Это всегда спекуляции, мы должны жить с этим. Нам пока не о чем общаться".
Армандо Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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