Почеттино прокомментировал слухи о трансфере форварда Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о трансфере нападающего Армандо Бройи.

"Сейчас все тихо и спокойно. Я говорил об этом на прошлой неделе. Это всегда спекуляции, мы должны жить с этим. Нам пока не о чем общаться".