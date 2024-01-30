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Фулхэм пытается подписать форварда Челси

Англия

Армандо Броя может покинуть свой клуб в случае успешных переговоров

Фулхэм пытается подписать форварда Челси

DeadlineDayLive

Новина українською

"Фулхэм" пытается договориться с "Челси" о трансфере нападающего Армандо Бройи.

Клуб ведет переговоры с "синими", но пока безрезультатно. "Челси" не соглашается ни на одно предложение "Фулхэма".

Стоимость трансфера игрока оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Армандо Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Армандо Броя
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Источник:
Deadline Day Live
Опубликовал: Екатерина Власова
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