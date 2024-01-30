Фулхэм пытается подписать форварда Челси

"Фулхэм" пытается договориться с "Челси" о трансфере нападающего Армандо Бройи.

Клуб ведет переговоры с "синими", но пока безрезультатно. "Челси" не соглашается ни на одно предложение "Фулхэма".

Стоимость трансфера игрока оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Армандо Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.